Построить оборонительные сооружения в полном объеме в Харьковской области не успели.

С начала года правительство выделило 38 млрд грн на строительство оборонительных рубежей. В Кабмине среди важных направлений для строительства фортификаций еще в декабре 2023 года выделяли Авдеевский, Марьинский и Харьковскую область, в частности Купянск-Лиман. По состоянию на май наибольшие продвижения россиян – в районе Авдеевки и на Харьковщине, говорится в публикации LIGA.net.

Старший лейтенант 47-й бригады Николай Мельник отмечает, что построить в Харьковской области оборонительные сооружения в полном объеме не успели: "Мы увидели, что передовых позиций нет совсем. Кое-где незавершенное строительство. Те же "зубы дракона" лежали рядом с трассами. Линия обороны была недостроенная".

По его словам, солдатам "пришлось окапываться там, где пришлось". Начерченная линия обороны не соответствовала рельефу местности. Силы обороны имели потери, а враг смог создать плацдарм для наступления.

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"Мы повторили ошибку Авдеевки. Тогда мы говорили: нам нужны линии обороны за городом. А Сухопутные силы докладывали, что все уже есть. И в результате военным пришлось отступать, потому что негде было закопаться", – подчеркнул Мельник.

Россияне строят быстро

Украинские бойцы добавляют, что зато россияне строят быстро. У них сначала идет штурмовая группа, затем – группа закрепления, а за ними – строительный батальон. Они тянут на себе древесину и начинают сразу сооружать наблюдательные пункты.

"Мы видели, как по авдеевскому террикону оккупанты ползут с бревнами. У россиян есть метод быстрого построения, которого нет у нас", – объясняет Мельник. Так называемая оборонительная линия Суровикина россиян – это три линии инженерно-фортификационных сооружений с минными полями.

Самая главная украинская проблема – неэффективное использование ресурсов. И тогда в авральном порядке приходится все исправлять, заключает Мельник. Единственный выход – улучшать партнерство между армией и гражданскими, в частности на местах, где работают военные.

Проблема украинских укреплений

В Верховной Раде Украины создали Временную следственную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов. К полномочиям ВСК относится изучение обстоятельств и подготовки вопросов относительно, в частности потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования государственного заказа на производство и закупку БпЛА.

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