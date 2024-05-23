У граждан, которые являются военнообязанными, документы имеют право проверять и полицейские, и представители ТЦК, подчеркнула эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, и военнообязанным мужчинам (18-60 лет) задержание грозит в том случае, если они в течение двух месяцев не обновили учетные данные и были привлечены к административной ответственности.

В таком случае военнообязанного во время встречи с сотрудниками полиции и представителями территориальных центров комплектования и соцподдержки могут задержать и доставить в ТЦК, приводит слова юриста Арины Швец "Новости.Live". "Однако нужно учесть тот факт, что такое задержание происходит только по предварительному обращению представителей центров комплектования в полицию", - подчеркнула эксперт.

Собеседница отметила, что с 18 мая все военнообязанные должны иметь при себе, в частности, военный билет. Швец добавила, что документы у граждан имеют право проверять не только работники полиции, но и представители ТЦК и СП.

Видео дня

В центре внимания мобилизация 2024 - новости, которые стоит прочитать

Несколько дней назад - 18 мая, вступил в силу обновленный закон о мобилизационных мероприятиях в Украине. Согласно документу, в течение 60 дней все военнообязанные, резервисты и призывники должны пройти сверку своих персональных данных.

Кабмин решил, что, если эти категории граждан не обновят свои персональные сведения в течение определенного срока, то им начнут присылать повестки по почте. По мнению украинского воина Романа Синицына, украинцам нужно понять, что от россиян их никто не спасет, кроме них самих. Защитник подчеркнул, что необходимо защищать то, что есть.

Вас также могут заинтересовать новости: