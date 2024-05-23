Наибольшая активность противника была за прошедшие сутки на Покровском и Кураховском направлениях - почти треть всех боестолкновений.

Враг продолжает привлекать группы пехоты для попыток прорыва, в частности, в сторону села Липцы в Харьковской области. Об этом сказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Харьковском направлении за последние дни большого количества боестолкновений нет, враг продолжает привлекать группы пехоты для попыток прорыва, в частности, в сторону села Липцы, но их обнаруживают и уничтожают. По его словам, характерным является применение врагом большого количества авиации для нанесения ударов КАБами, чтобы разрушать населенные пункты и украинские оборонительные позиции, на участках, где враг пытается достичь успеха.

"В целом продвижения врага на Харьковщине нет за последние сутки", - отметил Музычук. Видео дня

Представитель Нацгвардии рассказал, что наибольшая активность врага была за прошедшие сутки на Покровском и Кураховском направлениях - почти треть всех боестолкновений. Также были попытки врага прорваться на Харьковщине.

"Активность на других участках фронта, в том числе в районе Часового Яра, существенно не снижалась. Враг пытался держать всю линию обороны в напряжении", - добавил Музычук.

По его словам, враг применяет бронетехнику на Купянском и Лиманском направлениях. В частности, на Лиманском направлении наши гвардейцы в течение недели уничтожили 4 танка, из которых три имели дополнительную защиту - металлические навесы, чтобы сохранить их от поражения FPV, но им это не помогло.

Музычук рассказал, что российские оккупанты на южном направлении, в частности, Ореховском, применяют легкобронированную или легкую автомобильную технику, а также мотоциклы.

"Также на севере Харьковщины мы видели применение легких автомобилей, так называемых гольф-каров и мототехники, в первую очередь для того, чтобы доставить небольшие группы пехоты, а также для быстрой логистики", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

В свою очередь житель села Липцы рассказал, что оккупанты полностью сожгли населенный пункт.

"Сейчас очень много раненых из Липцев, которых я знаю лично, один мой друг также лежит в больнице вместе с женой, у него пять осколков вытащили из головы. Меня забрали в 5 часов утра, горели дома, все горело", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Силы обороны 22 мая, обезвредили на фронте 1330 российских военных. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на сегодняшнее утро Россия потеряла на войне с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины уже 497 700 человек.

Также было уничтожено, в частности, танков - 7622 (+11 за минувшие сутки); боевых бронированных машин - 14748 (+27); артиллерийских систем - 12860 (+40); средства ПВО - 813 (+1); самолетов - 355 (+1); БпЛА оперативно-тактического уровня - 10391 (+45), автомобильной техники и автоцистерн - 17513 (+71).

Вас также могут заинтересовать новости: