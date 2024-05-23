В частности, страна передаст артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

20 мая министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о передаче Украине партии танков Leopard. Однако в новый пакет помощи войдет и другое вооружение.

"В новый пакет помощи от Испании, в частности, вошли: ракеты к системам противовоздушной обороны ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, антидронные системы и другое вооружение", – рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам разговора с испанской коллегой.

Он также отметил, что для большей эффективности противостояния врагу Украине необходимо больше средств ПВО. Это, по его словам, позволит украинским защитникам противодействовать самолетам и управляемым авиационным бомбам, которыми россияне уничтожают наши города и села.

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"Также призвал испанское правительство и компании инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Агрессора сможем остановить только вместе!" – написал он.

Военная помощь Украине: последние новости

Нидерланды предоставят Украине новую партию боевых машин пехоты YPR. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Точное количество машин, которое получит Украина, не называется.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что Украина получит от Литвы шесть РЛС Amber-1800. Они предназначены для автоматического обнаружения воздушных объектов, их координат по азимуту и дальности.

Отметим, что на днях издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете помощи для Украины. Это может произойти до завершения текущей недели.

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