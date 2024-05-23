Эксперты по питанию сходятся во мнении относительно одних временных рамок для ужина.

Время для ужина может влиять на ваше общее состояние здоровья, пишет prevention.com.

"Время дня, когда мы едим, определяется множеством факторов, таких как наша работа, график, уровень голода, лекарства, которые мы принимаем, и даже время, когда наши друзья, семья и коллеги могут разделить еду". – отметила эксперт по питанию Кэтрин Канадео.

В какое время лучше всего ужинать

Эксперты по питанию сходятся во мнении относительно одних временных рамок для ужина.

Видео дня

"Ужинать с 17 до 19 было бы идеально. Чем позже ужин, тем меньше еды вам следует употреблять", - заявила доктор медицинских наук Дана Коэн

Одно исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что люди, установило, что прием пищи около 17:00 - лучшее время для ужина, если вы пытаетесь похудеть, но есть и другие преимущества еды в это время.

Кэтрин Канадео напомнила, что согласно нескольким другим исследованиям, лучшее время для ужина - между 17:30 и 19:30, но при этом акцентировала, что все-таки лучше отдавать предпочтение более раннему варианту ужина:

"Ранний и легкий ужин помогает улучшить сон, улучшает пищеварение, ускоряет обмен веществ и снижает кровяное давление".

В целом эксперт рекомендует есть примерно за три-четыре часа до сна. По данным клиники Кливленда, наличие трехчасового окна перед сном улучшит ваш сон и пищеварение.

Напомним, ранее УНИАН писал, когда лучшее время для завтрака.

Вас также могут заинтересовать новости: