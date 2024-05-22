Сунак назначили всеобщие выборы в Великобритании

Сунак заявил, что гордится "достижениями своего правительства", которое "создало лучшее будущее для детей в Великобритании".

Премьер Британии Риши Сунак пошел на огромную авантюру, объявив о выборах 4 июля, подтолкнув своих консерваторов к шестинедельной избирательной кампании, в которой партия отстает от Лейбористской партии более чем на 20 пунктов в опросах общественного мнения.

Как пишет Financial Times, Сунак нацелился на маловероятную пятую подряд победу консерваторов на выборах, заявив: "Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее".

Премьер-министр Великобритании заявил, что разговаривал с королем Чарльзом в среду, и монарх согласился распустить парламент 30 мая. Но кампания уже в полном разгаре.

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Представители партии говорят, что Сунак сделал свой шаг после того, как пришел к выводу с канцлером Джереми Хантом, что нет смысла ждать до осени в надежде на то, что на помощь придут хорошие экономические новости.

Сунак сообщил кабинету министров о своем решении в среду днем и объявил о выборах, когда из ближайшего громкоговорителя прозвучал гимн лейбористов.

"Только возглавляемое мной консервативное правительство не поставит под угрозу нашу с таким трудом заработанную экономическую стабильность", - заявил он, назвав себя лучшим человеком, способным защитить Великобританию в опасные времена.

Но масштаб его задачи огромен. По данным опроса FT, консерваторы набрали 23 процента, что соответствует надиру краткого премьерства Лиз Трасс в 2022 году, в то время как Ladbrokes предлагал 25-1 при большинстве тори.

Сунак надеется, что недавние хорошие экономические новости, в том числе снижение инфляции и возврат к экономическому росту, предоставят прочную платформу для преодоления зияющего разрыва в опросах.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы предоставить вам максимально надежную защиту", - сказал он, заявив, что Великобритания не может "доверять" сэру Кейру Стармеру в принятии трудных решений.

В то время как Сунак предупреждал об опасности перехода к Лейбористской партии, Стармер неоднократно приветствовал "перемены" в обращении к нации.

"Вместе мы можем остановить хаос, перевернуть страницу, начать восстанавливать Британию и изменить нашу страну", - сказал он.

Стармер признал, что избиратели цинично относились к политикам, но сказал: "Будущее страны в ваших руках".

Чиновники Тори заявили, что решение о проведении июльских выборов было принято Сунаком и Хантом, которые решили, что у них не будет возможностей для снижения налогов позднее в этом году.

Команда Сунака теперь также сомневается, что Банк Англии снизит процентные ставки достаточно рано, чтобы оказать сколько-нибудь существенное влияние на финансы избирателей. Рынки ожидают резкого роста инфляции.

Большинство министров держали в неведении относительно плана проведения опроса: министру иностранных дел лорду Дэвиду Кэмерону пришлось срочно вернуться из Албании, чтобы присутствовать на заседании кабинета министров в среду.

Многие депутаты-консерваторы заявили, что они стремятся продолжить выборы и уйти из Вестминстера, где партия страдает от распрей и все более фаталистических настроений.

Но один бывший министр-консерватор сказал, что настроение было "убийственным", добавив: "Я очень-очень зол. Это абсолютное безумие. Помешанные. Ни один коллега не говорит, что он накачан и готов".

Сунаку придется бросить вызов политической гравитации, если его консерваторы хотят победить на пятых всеобщих выборах подряд, продолжая борьбу за власть, начавшуюся с коалиционного правительства Кэмерона в 2010 году.

В среду вечером Сунак должен был начать предвыборную кампанию на мероприятии в восточном Лондоне. Парламент не будет официально распущен до 30 мая, но в пятницу его работа будет "приостановлена" или закрыта для работы.

В последний раз Лейбористская партия выиграла всеобщие выборы в Великобритании в 2005 году - под руководством сэра Тони Блэра - и в 2019 году потерпела худшее послевоенное поражение под руководством крайне левого лидера Джереми Корбина.

Под руководством Стармера, бывшего юриста-центриста, партия стремилась восстановить свой авторитет в экономике и других вопросах, таких как оборона, одновременно налаживая связи с лондонским Сити.

Лейбористская партия надеется получить места от пострадавшей от кризиса Шотландской национальной партии (SNP) в Шотландии и от консерваторов в Англии и Уэльсе. Центристские либерал-демократы бросят вызов тори в своих южных центрах, в то время как правая Партия реформ, созданная Найджелом Фараджем, также угрожает отобрать голоса у консерваторов.

В среду Фараж назвал заявление Сунака "самым фарсовым запуском всеобщих выборов в истории".

После выборов 4 июля новый парламент вновь соберется 9 июля, а официальное открытие состоится 17 июля.

Ситуация в Британии

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки должен победить Дональд Трамп.

"Я не думаю, что Байден был особенно благосклонен к Соединенному Королевству. Я думаю, что он часто на стороне Европейского Союза. И я, безусловно, думаю, что хотела бы видеть нового президента в Белом доме", - сказала Трасс.

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