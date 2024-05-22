Без темных углов, барьеров и советчины: в Киеве презентовали проект 'школ будущего'

МОН и Минцифра показали, как будут выглядеть школы в Украине.

В Украине сотни школ нуждаются в восстановлении после войны. Но эти школы будут созданы по качественно новым концепциям, которые показали Министерство образования и науки и Министерство цифровой трансформации.

В школы будущего будут заложены безбарьерность, безопасные укрытия, создание пространств для общения детей, современный дизайн и энергоэффективность. Это поможет создать школы, в которых дети научатся доверять себе и миру, с удовольствием будут познавать различные дисциплины в комфортных лабораториях и мастерских, создавать совместные проекты в комфортных местах для игры и отдыха, которых сейчас так не хватает нашим школам.

"Когда совместно с МОН мы начали работать над стратегией трансформации образования, то поняли: нужно менять не только содержание и смыслы образования, но и трансформировать школьные пространства. Школы должны быть похожими на маленький офис гугл или нетфликс, где рождаются прорывные идеи и мечты. Этот проект - не только об избавлении от тоталитарного прошлого. Это проект о будущем Украины, к которому мы активно готовимся", - говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Разработка новых проектов реализуется Министерством образования и науки при поддержке компаний Метинвест и ДТЭК. Проекты созданы на базе концепций, разработанных Мариуполь Реборн, в сотрудничестве с исполнительным партнером Big City Lab и Литовской архитектурной ОО Rebuild the Wonderful, по инициативе министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Общественные пространства, построенные по тоталитарной логике, должны от нее избавиться. И прежде всего речь идет о типичных советских школах. Их нужно не восстанавливать, а превращать в комфортную, благоприятную среду для обучения и развития. Именно в этом для нас, как украинского бизнеса, - большая идея поддержки проекта по десоветизации школ. Мы искренне надеемся, что первые трансформации школ состоятся и будут вдохновлять на изменения других", - говорит директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Благодаря безбарьерности учителя, которые стали военными и получили ранения, смогут вернуться на работу, а дети, пострадавшие от российских ракет, получат доступ к образованию.

В классах, коридорах и мастерских школьники и учителя смогут самостоятельно влиять на пространство: рисовать на стенах, менять температурные режимы, влиять на освещение и переставлять мебель под различные формы обучения.

"Восстановление разрушенных школ не может опираться на разработки полувековой давности. Это должны быть современные, удобные, экологические, безопасные заведения, которые станут точкой притяжения для каждого школьника. Надеюсь, что развитие городской школьной инфраструктуры станет нашим важным вкладом в улучшение благосостояния граждан", - сообщила Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест.

Новые школы будут не только об обучении: там дети смогут вздремнуть в комфортных зонах уединения, создавать собственные проекты, выращивать растения во дворе или собирать роботов в мастерских.

Впрочем, главной остается безопасность: новые школы будут иметь качественные укрытия и круговое проектирование без темных закоулков. Это создает благоприятное пространство для здоровой коммуникации и устраняет психологические барьеры в общении.

"Дети - это наше будущее. Именно от них зависит, как будет выглядеть свободная и независимая Украина. Поэтому важно предоставить им максимально благоприятные и безопасные условия для обучения. Имея 14-летний опыт во внедрении образовательных программ на платформе Академии ДТЭК, мы понимаем, насколько важно современное и качественное образование для развития новых поколений профессионалов. Поэтому для нас проект трансформации школ - это ответственная миссия и важный вклад в развитие Украины", - заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.