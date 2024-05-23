По мнению военного Луценко, большинство заключенных - это не "блатные",

Военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов Игорь Луценко высказал мнение о том, будут ли мобилизированные заключенные негативно влиять на морально-психологическое состояние в своем подразделении.

"Нет, я думаю, что это не проблема. Если не делать целиком какое-то подразделение из "блатных", из определенной публики, которая живет по антиобщественным законам, то соответственно, каких-то антиобщественных правил у них там и не появится. Главное, чтобы у них не появлялась среда, в которой действуют так называемые "понятия", - сказал боец в интервью УНИАН.

По его мнению, большинство заключенных - это не "блатные", а те, кто вполне может влиться в армейский коллектив. И даже среди "блатных" есть большое количество достаточно патриотичных людей, уверен Луценко.

Видео дня

Мобилизация заключенных в Украине

Напомним, как сообщал УНИАН, для реализации принятого в Украине закона, которым разрешено некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ, необходимо принять еще ряд подзаконных актов.

При этом известно, что всего до 20 тысяч осужденных могут воспользоваться правом такого условно-досрочного освобождения.

На данный момент суды уже начали принимать первые решения насчет мобилизации осужденных граждан. Двум мужчинам разрешили подписать контракт с Национальной гвардией.

Вас также могут заинтересовать новости: