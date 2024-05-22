По мнению Олега Каткова, тактика России - продавливание.

Проект постановления правительства России о расширении границы в Балтийском море вряд ли свидетельствует о намерении россиян нападать на страны Балтии. Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".

Он указал на то, что этот проект с сайта самого правительства РФ пока удалили, но "интернет все помнит": "Информацию о том, что такая заявка на рисование новых границ на Балтийском море была".

По мнению эксперта, наблюдается "довольно интересная" ситуация, "и на это все накладывается срок, когда эти новые границы должны быть провозглашены". При этом Катков напомнил о январе 2025 года, когда будет инаугурация нового президента США.

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"Это максимально угрожающий сценарий, по которому РФ может начать действовать. Но я бы не ожидал от этого такого нападения на страны Балтии, Сувальский коридор, потому что тактика РФ - это продавливание. И, например, воспользовавшись тем, что США не до этого, они объявляют свои новые границы", - предположил он.

Напомним, как сообщалось ранее, Министерство обороны России поздно вечером во вторник изложило план по одностороннему расширению морских границ страны с Литвой и Финляндией, которые являются членами военного альянса. Менее чем через 24 часа оно удалило предложение с правительственного сайта.

Экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что Россия начала гибридную войну, один из элементов которой - давить на страны Запада и смотреть, какая будет их реакция.

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