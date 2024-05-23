Сейчас россияне отдают приоритет созданию "буферной зоны", а не глубокому вторжению в Харьковскую область.

Российские оккупационные войска были вынуждены начать повторное наступление в Украине раньше, чем планировали. Это связано с возобновлением предоставления американской помощи Украине.

Как сообщает ISW, захватчики начали ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области 10 мая. Враг задействовал ограниченное количество личного состава для проведения тяжелых пехотных атак к северу и северо-востоку от Харькова.

Аналитики заметили, что уже 14 мая темпы российских наступательных операций на севере региона начали замедляться. По мнению экспертов, сейчас россияне отдают приоритет созданию "буферной зоны" на международной границе, а не более глубокому вторжению в Харьковскую область.

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Как отметили в Институте изучения войны, РФ начала наступление вдоль границы, потому что хотела отвлечь украинские силы и сделать возможным наступление в других районах восточной Украины. Кроме того, у захватчиков была цель продвинуться к Харькову на расстояние, которое позволило бы обстреливать город из артиллерии.

Также российские власти, вероятно, не верили, что Штаты возобновят помощь Украине. В связи с этим врагу пришлось пересмотреть многие свои предположения относительно оперативного планирования летних наступательных усилий.

Бои в Харьковской области

Россияне 10 мая начали активно наступать в Харьковской области. Сообщалось, что противники смогли захватить ряд населенных пунктов. Украинские воины впоследствии смогли замедлить наступательные действия противника в регионе.

На начальном этапе нового наступления на Харьковщине россияне применили совершенно новую тактику, что стало одной из причин его успеха в первые дни битвы.

Украинские военные на Харьковском направлении столкнулись с острым дефицитом систем сброса боеприпасов для беспилотников, производство критически не успевает за потребностями.

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