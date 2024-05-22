КамАЗ-43269 является довольно редкой машиной, которую россияне выпустили в относительно небольшом количестве.

На кадрах новых российских учений с тактическим ядерным вооружением засветился бронеавтомобиль БПМ-97 "Выстрел" (КамАЗ-43269), который сопровождал ОТРК "Искандер". На это обратило внимание издание Defense Express.

Сам по себе автомобиль является довольно редким, однако специалисты обратили внимание на еще один интересный момент.

На видео зафиксировали версию машины, которая получила боевой модуль МБ2-03. Он имеет солидный арсенал, который включает в себя 30-мм автоматическую пушку 2А72, пулемет и автоматический гранатомет.

Видео дня

В то же время видно, что у машины на видео нет никакой пушки. Почему на учениях (тем более - таких важных) россияне пошли на подобный шаг - не сообщается.

КамАЗ-43269 - справка

БПМ-97 "Выстрел" (КамАЗ-43269) является легкобронированным бронеавтомобилем, который может применяться в вариантах штабного, патрульного, санитарного, пограничного или разведывательного автомобиля. Его боевой вес составляет около 11 т.

Автомобиль начали создавать в далеком 1997-м. На январь 2017 года в России находилось в эксплуатации более 100 таких машин. На ее базе создали плавающую разведывательную машину "Выдра".

Россия использует редкие образцы вооружений

Ранее военный эксперт Александр Коваленко назвал редкие образцы военной техники, которую россияне используют в войне против Украины. Среди наиболее примечательных типов САУ 2С34 "Хоста", БМО-Т, БТР-90, БРЭМ-Л, ПРП-4А "Аргус", 1В119 "Реостат" и САМУ 2С31 "Вена".

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили на фронте редкую российскую машину "Судного дня".

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