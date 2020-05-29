Председатель медкомиссии Киева выступает за открытие с 1 июня фитнес-клубов вместе с бассейнами

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице пока не будут открывать бассейны и сауны.

Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей выступает за открытие с 1 июня фитнес-клубов в столице вместе с бассейнами.

Об этом Гелевей сказал на пресс-конференции в УНИАН.

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"Я как депутат Киевсовета, председатель комиссии еще сегодня подойду также в штаб по борьбе с эпидемией коронавируса, и к нашему мэру, чтобы все же мы разрешили с 1 июня, с понедельника, чтобы фитнес-клубы начали работать, в том числе с бассейнами. Я думаю, что это надо делать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в рамках очередного этапа смягчения карантина, в случае достижения индикаторов эпидемической ситуации, с 1 июня планируется открытие бассейнов, спортзалов, восстановление образовательных занятий в группах до 10 человек, а также восстановление железнодорожных и межобластных перевозок автотранспортом.

Министерство здравоохранения обнародовало перечень рекомендаций для открытия тренажерных залов и бассейнов.

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице пока не будут открывать бассейны и сауны.

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