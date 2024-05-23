Российские оккупанты за сутки потери более 1300 солдат, - Генштаб (инфографика)

ВСУ уничтожили 27 ББМ, 40 артсистем и 11 танков.

Силы обороны на фронте за прошедшие сутки, 22 мая, обезвредили 1330 российских военных.

Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на сегодняшнее утро Россия потеряла на войне против Украины уже 497 700 человек. Также уменьшилось количество вражеской техники и вооружения, поскольку было уничтожено:

танков - 7622 (+11);

боевых бронированных машин - 14748 (+27);

артиллерийских систем - 12860 (+40);

РСЗВ - 1077 (+0);

средства ПВО - 813 (+1);

самолетов - 355 (+1);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10391 (+45);

крылатые ракеты - 2209 (+1);

корабли /катера - 27 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 17513 (+71);

специальная техника - 2094 (+4).

Война в Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направления основных боев с российскими захватчиками на фронте остаются неизменными. Это прежде всего Покровское и другие донецкие направления. Также Купянское направление в Харьковской области.

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За сутки российские захватчики совершили более 100 наступлений и штурмов на всей линии фронта, но бои не прекращаются.

Недавно Кабинет министров утвердил порядок предоставления и продолжительность дополнительных отпусков военным за уничтоженную российскую технику.

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