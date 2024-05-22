Яйца могут храниться гораздо дольше, чем кажется на первый взгляд.

Эксперты советуют хранить яйца только в холодильнике / фото УНИАН, Алексей Иванов

Иногда мы забываем проверять срок годности некоторых продуктов, которые есть в нашем холодильнике. То же касается и яиц, часто мы выбрасываем их. Однако в The New York Times рассказали, насколько долго могут храниться яйца.

В Министерстве сельского хозяйства США говорят, что такой продукт может храниться дольше, чем думают люди. Обычно срок годности является лишь рекомендациями и некоторые ингредиенты, такие как говядина, курятина и свинина лучше потреблять как можно скорее. Однако яйца могут храниться до трех-пяти недель с того дня, когда вы их принесли домой. Также это может превзойти дату, которая указана на упаковке.

Как хранить яйца?

Как только вы пришли домой, сразу положите их в холодильник. Также лучше не хранить яйца на дверце, ведь там обычно температура выше, чем на полках. Кроме того, не стоит хранить яйца при комнатной температуре более двух часов.

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Сырые яичные белки можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере до четырех дней, рекомендует Американский совет по вопросам яиц. В морозильной камере они могут храниться до года, по данным U.S.D.A. Также специалисты предлагают замораживать отдельно желтки и белки в формах для льда, а затем извлекать их и хранить в полиэтиленовом пакете, который подходит для замораживания.

Как долго можно хранить вареные яйца?

Обычно в холодильнике сваренные вкрутую яйца в скорлупе хранятся до недели, однако как только вы их почистите, то лучше их съесть в течение суток, советует Американский совет по вопросам яиц.

"Что касается замораживания, то это рискованное предложение. Это влияет на текстуру, поэтому совет советует избегать этого, если только вы не любите, чтобы белок был жестким и водянистым", - отметили в материале.

Как понять, что яйцо уже старое?

Если у вас яйца уже долго залежались, то не обязательно их выбрасывать. Их можно использовать для выпечки. Однако если яйцо пахнет гнилью или имеет странный вид (водянистый белок, обесцвеченный желток, порошкообразная или скользкая скорлупа), то выбросьте его. То же самое касается любых треснувших яиц.

Другие бытовые рекомендации

Также специалисты рассказали, как проверить свежесть яйца в магазине. Один из лайхфаков - если у вас в кармане вдруг завалялся ультрафиолетовый фонарик, то с помощью него можно проверить яйца на свежесть - скорлупа свежего яйца на просвет будет красной, и чем больше срок продукта - тем светлее оттенок.

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