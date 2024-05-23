Псы одной из пород могут вырасти на более чем 300%, выяснили эксперты.

Некоторые породы собак очень меняются в период от щенка до взрослого животного - увеличиваются в разы.

Стоит быть готовыми к тому, что милый щенок, которого вы хотите взять в свою семью, "станет совсем другим животным, когда достигнет взрослого возраста", пишет The Scotsman, ссылаясь на сведения экспертов.

"Хотя спонтанная покупка или усыновление очаровательного щенка может показаться отличной идеей, определенные породы собак могут удвоиться или даже утроиться в размере от щенков до взрослых", - подчеркивается в материале.

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По сведениям экспертов, на первом месте среди собак, которые больше всего растут, находится английский спрингер-спаниель. Эти псы со щенячьего периода до взрослого возраста вырастают на 317%.

На втором месте находится золотистый ретривер. Эти собаки вырастают в среднем на 267%.

Третье место заняла порода веймаранер. Такие собаки могут вырасти на 257%.

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