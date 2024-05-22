На данном участке фронта россияне используют FPV как основную ударную силу беспилотных аппаратов.

Возле Волчанска Харьковской области россияне пытаются прорвать украинскую оборону круглосуточными пехотными штурмами, применяют различные виды артиллерии, бомбят КАБами, и используют не только летательные FPV беспилотники, но и наземные.

О ситуации возле Волчанска Харьковской области и тактике врага на этом участке фронта в эфире телемарафона рассказал военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк".

Действия врага идентичны Бахмуту и Авдеевке, но несмотря на все попытки оккупантов, ситуация остается под контролем Сил обороны Украины.

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"Ситуация остается под контролем Сил обороны Украины и наши бойцы наносят огневое поражение врагу. Российские оккупационные войска осуществляют постоянное давление, в частности, штурмами пехоты с применением ствольной и реактивной артиллерии, FPV-дронов и КАБов. Сегодня ожесточенные бои идут в городе Волчанск, в котором армия РФ идет по сценарию Бахмута и Авдеевки, то есть город просто стирают с лица земли", - акцентировал он.

Вокруг Волчанска враг пытается прорвать линию обороны украинских защитников и истощить Силы обороны с помощью круглосуточных штурмов большим количеством пехоты.

"Военнослужащим 57-й бригады сейчас чрезвычайно сложно. Несмотря на это, нам удается удержать оборонительные рубежи и помешать продвижению врага. Тактика россиян здесь неизменна - это попытка прорвать нашу линию обороны огромным количеством пехоты и днем, и ночью. Таким образом они хотят нас истощить. Но, по состоянию на сегодня у врага успеха нет, город Волчанск под нашим контролем", - подчеркнул боец.

На данном участке фронта россияне используют FPV как основную ударную силу беспилотных аппаратов.

"Проблема в том, что их количество у противника чрезвычайно велико и таким образом россиянам удается компенсировать свои минометные или артиллерийские обстрелы этими новейшими средствами. Речь идет не только о беспилотных летальных объектах, а также о наземных беспилотниках. Они у них также уже зафиксированы", - отметил он.

Военный добавил, что именно из-за массированного применения врагом FPV беспилотников, в первую очередь, на этом участке украинским защитникам нужны средства радиоэлектронной борьбы.

"Чтобы размещать их на наших автомобилях, защитить личный состав и технику во время передвижения к линии боевого соприкосновения", - пояснил он.

Война в Украине - ситуация в Волчанске

Как сообщал УНИАН, главный патрульный Волчанского отделения полиции Алексей Харьковский рассказал, что Силы обороны пытаются оттеснять российских оккупантов от города Волчанска. Он отметил факты расстрела россиянами гражданских людей, которые пытались перейти через реку Волчья. Данные об этих преступлениях врага внесены в ЕРДР, продолжается расследование.

Вчера издание The New York Times написало, что российские оккупационные силы уже приблизились к центральной части города Волчанска, который россияне атаковали в течение всех последних дней в рамках нового наступления на Хаковщине

Основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев отмечал, что россияне на Харьковщине пытались создать обострение по всей линии границы, чтобы ослабить ресурсы украинских сил. По его мнению, российские оккупанты потеряли эффект "внезапности", однако не исключены волны вражеских штурмов на других участках украинской границы и "мясные штурмы в лоб" в Волчанске.

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