Как утверждает адвокат, если уклонисты не уплатят штраф, на их имущество могут наложить арест, а затем продать на аукционе.

Военнообязанными кроме штрафа в 17 тысяч гривень придется еще оплатить исполнительные расходы. Об этом юрист по военной тематике и мобилизации Антон Ревенко сообщил в эфире телеканала "Киев24.News".

"Это обязанность гражданина - оплатить этот штраф. Даже если нет средств, осуществляют соответствующие аресты имущества. Осуществляется опись. То есть, у исполнителей есть доступ ко всем реестрам недвижимого имущества. Если должник является владельцем определенного недвижимого имущества, например, квартиры, то накладывается арест на это имущество, и лицо не может ничего с этим делать", - сказал Ревенко.

По его словам, потом это имущество могут реализовать на аукционе.

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В то же время, в этой связи у него уточнили, почему так может быть, потому что речь идет о разных суммах, потому что квартира может стоить десятки тысяч, а штраф всего составляет 17 тысячь.

"Мы должны понимать, что кроме штрафа в 17 тысяч гривень, если лицо его добровольно не оплатило, также добавляются исполнительные сборы и исполнительные расходы. Это и то, что открыто исполнительное производство, и то, что исполнитель сделал соответствующие постановления, исполнитель вышел по адресу должника, сделал акт обследования имущества должника - на это все тратятся государственные средства, и эти расходы должник должен потом погасить", - подчеркнул Ревенко.

Штрафы для военнообязанных

В Украине достаточно существенно увеличены штрафы за нарушение военнообязанными правил воинского учета. После вступления в действие закона о мобилизации - с 18 мая - необходимо в течение двух месяцев обновить свои данные.

В принятом законе о внесении изменений в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения, в частности, за нарушение правил военного учета в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривень. Для предприятий за этот вид нарушения предусмотрен штраф от 34 тысяч до 59 500 гривень.

В то же время, военнообязанные, которые получили по несколько штрафов и не явились в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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