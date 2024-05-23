В эту дату отмечается Всемирный день черепахи и Международный день белого вина "Шардоне".

Праздник 23 мая - Всемирный день черепахи, Международный день белого вина "Шардоне", Праздник жевальщиков стирательных резинок, Всемирный день болезни Крона и язвенного колита, Международный день спортивной борьбы.

23 мая - 143-й день года (144-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 222 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

23 мая праздник отмечается в разных государствах - предлагаем узнать, что именно и где встречают:

Видео дня

День рождения Будды - Индия .

. День ирисок, День государственности Южной Каролины - США .

. День молодежи - Таджикистан .

. День Конституции ФРГ - Германия .

. День труда - Ямайка .

. День студента - Мексика .

. День Будды - Монголия .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна в эту дату отмечает сразу два торжества - День героев и День морской пехоты.

Важные события в истории 23 мая

1592 - в Венеции инквизицией арестован итальянский философ Джордано Бруно, обвинённый в ереси.

1788 - Южная Каролина стала восьмым штатом, ратифицировавшим Конституцию США.

1862 - Гражданская война в США: сражение при Фронт-Ройале.

1904 - в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе.

1915 - Италия объявила войну Австро-Венгрии и вступила в Первую мировую войну.

1925 - в Грузии началось радиовещание.

1934 - в Луизиане застрелены грабители банков Бонни и Клайд.

1945 - Вторая мировая война: Генрих Гиммлер отравился цианистым калием.

1949 - вступил в силу Основной закон ФРГ (конституция); таким образом, была провозглашена Федеративная республика Германия.

1980 - в США на экраны вышел фильм Стэнли Кубрика "Сияние", поставленный по роману Стивена Кинга.

1985 - в США женщина, проходившая лечение от бесплодия, родила семь близнецов. Лишь трое из новорождённых остались в живых, но все имели медицинские отклонения от нормы. Это была одна из первых крупных неудач методики "ребёнок из пробирки".

1994 - фильм Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" завоевал "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.

2000 - Бьорк за свою дебютную роль в фильме "Танцующая во тьме" получила в Каннах звание лучшей актрисы.

2008 - открыта станция Киевского метрополитена "Красный хутор".

Какой сегодня церковный праздник 23 мая

Христиане, перешедшие на новый календарь ПЦУ, отмечают 23 мая праздник, посвященный памяти преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Ефросинии Полоцкой, обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. По старому стилю отмечаются дни памяти чудотворной Киево-Братской иконе Божией Матери и святого апостола Симона Зилота.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 23 мая

Наши предки в старину 23 мая отправлялись в поля и леса в поисках трав - приметы говорили, что в эту дату они становятся особенно целебными. Причем, собирать травы нужно было в новой одежде, чтобы не "запачкать" энергетикой. Также с утра можно было пройтись по росе босиком, чтобы скорее вылечить любые болезни.

Народные приметы о погоде 23 мая:

идет дождь - лето тоже будет дождливым;

лопаются сережки у березы - можно сеять пшеницу;

слышно кукушку до заката - к теплой погоде;

дождь с ветром - скоро потеплеет.

Категорически запрещено на праздник 23 мая пахать землю - урожая не будет после таких действий. Если пересаживать сегодня комнатные растения, они не приживутся. Также приметы советуют не совершать сегодня никаких покупок, иначе весь следующий год проведете в нищете.

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