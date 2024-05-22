В нескольких областях 23 мая пройдут дожди и грозы.

В четверг, 23 мая, в Украине сохранится очень теплая и даже жаркая погода. Практически по всей стране воздух прогреется до +25°...+28°, местами на юго-востоке и в центральной чати страны будет +29°...+30°. И только на Закарпатье температура будет более комфортной, +22°. Местами на севере страны, а также в Закарпатской области ожидаются грозы и дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Тернополе 23 мая ночью будет +14°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +22°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +13°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +14°...+27°.

В Одессе 23 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +30°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +29°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +26°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +29°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +12°...+24°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +29°.

Приметы погоды 23 мая

Если много муравьев ползает, то будет засуха.

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