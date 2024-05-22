23 мая в Украине будет по-летнему жарко / фото Pixabay

В четверг, 23 мая, в Украине сохранится очень теплая и даже жаркая погода. Практически по всей стране воздух прогреется до +25°...+28°, местами на юго-востоке и в центральной чати страны будет +29°...+30°. И только на Закарпатье температура будет более комфортной, +22°. Местами на севере страны, а также в Закарпатской области ожидаются грозы и дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
  • В Тернополе 23 мая ночью будет +14°, днем +26°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +25°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +22°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
  • В Виннице завтра будет +13°...+28°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, небольшая облачность, гроза.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +14°...+27°.
  • В Одессе 23 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +30°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +30°.
  • В Запорожье температура ночью +15°, днем +29°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +26°, небольшая облачность, дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.
  • В Днепре температура ночью будет +15°, днем +29°, практически безоблачно.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +12°...+24°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +30°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +29°.
23 мая в нескольких обалстях Украині будут дожди и грозі / фото УНИАН

Приметы погоды 23 мая

Если много муравьев ползает, то будет засуха.

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