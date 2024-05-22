В четверг, 23 мая, в Украине сохранится очень теплая и даже жаркая погода. Практически по всей стране воздух прогреется до +25°...+28°, местами на юго-востоке и в центральной чати страны будет +29°...+30°. И только на Закарпатье температура будет более комфортной, +22°. Местами на севере страны, а также в Закарпатской области ожидаются грозы и дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
- В Тернополе 23 мая ночью будет +14°, днем +26°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +25°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +22°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
- В Виннице завтра будет +13°...+28°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +14°...+27°.
- В Одессе 23 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +30°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +15°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +26°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +12°...+24°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +30°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +29°.
Приметы погоды 23 мая
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