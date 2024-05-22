Политик считает это "не очень хорошей политикой" для США.

Запад запрещает Украине бить его оружием по территории РФ. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает это неправильной политикой.

Свою позицию спикер нижней палаты американского парламента озвучил в ответ на вопрос журналистки "Голоса Америки", заданный в кулуарах Конгресса.

"Я думаю, нужно позволить Украине вести войну так, как она считает нужным. У них должна быть возможность дать отпор", – сказал Джонсон.

По его словам, попытки контролировать усилия Украины "на микроуровне" – это "не очень хорошая политика" для США.

Украина добивается снятия запретов на удары по РФ

Как писал УНИАН, в настоящее время страны-доноры запрещают Украине использовать предоставленное ими оружие для ударов по военным объектам на территории России. Эту политику критикуют как внутри Украины, так и за рубежом.

В начале мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать британское оружие для ударов по российской территории.

Однако основным поставщиком оружия для Украины являются именно США, и там запрет снимать не хотят. Накануне группа конгрессменов публично обратилась к министру обороны США Ллойду Остину с призывом ращрешить Украине бить по России американским оружием.

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