Запад запрещает Украине бить его оружием по территории РФ. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает это неправильной политикой.
Свою позицию спикер нижней палаты американского парламента озвучил в ответ на вопрос журналистки "Голоса Америки", заданный в кулуарах Конгресса.
"Я думаю, нужно позволить Украине вести войну так, как она считает нужным. У них должна быть возможность дать отпор", – сказал Джонсон.
По его словам, попытки контролировать усилия Украины "на микроуровне" – это "не очень хорошая политика" для США.
Украина добивается снятия запретов на удары по РФ
Как писал УНИАН, в настоящее время страны-доноры запрещают Украине использовать предоставленное ими оружие для ударов по военным объектам на территории России. Эту политику критикуют как внутри Украины, так и за рубежом.
В начале мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать британское оружие для ударов по российской территории.
Однако основным поставщиком оружия для Украины являются именно США, и там запрет снимать не хотят. Накануне группа конгрессменов публично обратилась к министру обороны США Ллойду Остину с призывом ращрешить Украине бить по России американским оружием.