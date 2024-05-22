Вражеский Су-25 был сбит на Покровском направлении.

Украинские военные сбили очередной российский самолет. "Долетался" вражеский штурмовик Су-25.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что российский Су-25 был сбит на Покровском направлении.

"На Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной – еще продолжается девять боевых столкновений. По имеющейся информации украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.

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Потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, по официальной статистике Генштаба ВСУ, вражеская армия потеряла уже 354 самолета.

В частности, 18 мая воины 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский Су-25 в Донецкой области. Это был четвертый вражеский самолет, сбитый бойцами 110-й бригады с начала мая 2024 года.

Что касается вражеских потерь в личном составе, то за время полномасштабной войны против Украины эта отметка достигла 496 370 захватчиков. Только за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины обезвредили 1300 российских оккупантов на фронте, сообщили в Генштабе.

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