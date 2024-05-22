Президент также попросит Запад увеличить военную помощь и конфисковать российские активы для нужд Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в праздновании "Дня Д" во Франции в следующем месяце, а затем на встрече G7 в Италии, сообщили два человека, знакомые с планами.

Планы Зеленского особенно примечательны, поскольку недавно он отменил поездки за границу после начала крупного наступления России в городе Харьков, пишет Politico.

Но Украина также отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему время встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны.

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График украинского президента всегда может измениться, подчеркнули оба собеседника. Но если все пойдет по плану, Зеленский, как ожидается, воспользуется этой поездкой, чтобы призвать, как он это сделал в недавних интервью, к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напали на Израиль. Зеленский также потребует, чтобы США и европейские страны конфисковали российские активы, чтобы помочь финансировать оборону Украины и возможное восстановление.

Присутствие украинского лидера во Франции будет иметь огромный символический резонанс. Мировые лидеры соберутся на побережье Нормандии, где 80 лет назад почти 133 000 солдат из США, Великобритании и союзных стран высадились на материковой части Европы, чтобы разгромить нацистскую Германию — крупнейшее десантное вторжение в военной истории. Мероприятие будет отмечать жертвы, которые пришлось принять, чтобы сорвать марш Адольфа Гитлера, когда его войска поглотили континент, прежде чем столкнуться с жестким сопротивлением со стороны демократических стран и Советского Союза.

На американском кладбище Зеленский будет рядом с Байденом, западными лидерами и представителем России как главы страны, которой грозит стереть с лица земли. Байден, который воспользуется моментом, чтобы страстно выступить в защиту демократии во всем мире, наверняка будет хвастаться тем, как он сплотил союзников на стороне Украины после того, как российский президент Владимир Путин приказал начать полномасштабное вторжение.

Затем Зеленский планирует отправиться в Италию на встречу G7. В течение нескольких месяцев члены группы обсуждали целесообразность использования сотен миллиардов захваченных российских активов для укрепления обороны и экономики Украины, ссылаясь на юридические загадки и опасения, что Москва может сделать то же самое с западными странами. США и Великобритания решительно поддержали эту идею, в то время как некоторые европейские члены, в частности Германия, настроены более скептически.

Этот вопрос взволновал предыдущую встречу министров финансов "Большой семерки", на которой глава Европейского центрального банка Кристин Лагард решительно выступила против полной конфискации российских активов для предоставления кредита Украине.

Зеленский, скорее всего, воспользуется этой возможностью, общаясь с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить сомневающихся.

Будет ли НАТО сбивать российские ракеты

В Польше рассматривают вопрос о возможном привлечении своих систем ПВО для сбития российских ракет вблизи польских границ.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет", – сказал представитель МИД Польши Павел Вронский.

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