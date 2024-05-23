В частности, женщины, которые имеют низкую самооценку, часто избегают прямого зрительного контакта с другими людьми.

Существует существенная разница между тем, чтобы иметь здоровую самооценку, и тем, чтобы делать вид, что она есть. И часто мы бессознательно демонстрируем в своем поведении определенные вещи, которые выдают нашу неуверенность в себе.

Об этом пишет Hackspirit. Издание назвало 10 распространенных моделей поведения, которые обычно демонстрируют женщины с низкой самооценкой, даже не подозревая об этом.

1. Постоянно просят прощения

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Мы все сталкивались с теми, кто часто просит прощения. Для женщин с низкой самооценкой такое поведение может стать второй натурой. Это почти непроизвольная реакция на незначительные промахи или даже ситуации, когда не нужно извиняться, например – за высказывание собственных мыслей.

Потребность извиняться обычно возникает из страха огорчить других или выствить себя в негативном свете. Это способ защитить себя, приуменьшить собственную ценность и избежать потенциального конфликта.

2. Избегают зрительного контакта

Женщины, которые имеют низкую самооценку, часто избегают прямого зрительного контакта с другими людьми.

Важно понимать, что такое поведение не свидетельствует о незаинтересованности или невежливости. Это отражение внутреннего беспокойства и недостатка уверенности. Это инстинктивный щит, способ скрыть то, что мы считаем слабостью.

3. Говорят о себе в плохом свете

Слова, которые мы используем, чтобы описать себя, сильно влияют на нашу самооценку. Женщины с низким уровнем уверенности в себе часто склонны к тому, что говорят о себе в негативном свете. Возможно, они не всегда озвучивают это, но мысленно они постоянно преуменьшают свои достижения и преувеличивают даже малейшие недостатки.

По мнению когнитивно-поведенческих терапевтов, такое негативное самовнушение может стать пророчеством. Когда мы постоянно говорим себе, что мы недостаточно хороши, мы начинаем верить в это, и это начинает отражаться на наших действиях.

4. Перфекционизм

Женщины, которые борются с низкой самооценкой, часто попадают в ловушку перфекционизма. Руководствуясь ненасытным стремлением к безупречности, они ставят перед собой невероятно высокие планки, считая все, что не является совершенным, неудачей.

Эта неустанная погоня порождает страх ошибок, усиливая неуверенность в себе и увековечивая цикл заниженной самооценки. Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, часто нужна поддержка и понимание со стороны окружающих.

5. Чрезмерная компенсация

Пытаясь скрыть свою неуверенность, женщины с низкой самооценкой часто создают видимость – они могут чрезмерно компенсировать недостаток уверенности в себе преувеличенной жизнерадостностью, услужливостью или брать на себя больше обязанностей, чем они способны выполнить.

Такое поведение является защитным механизмом, способом влиться в коллектив и не привлекать внимания к своей неуверенности. Однако это часто приводит к выгоранию и еще больше умаляет чувство собственного достоинства.

6. Трудности с принятием комплиментов

Вы когда-нибудь встречали человека, которому трудно принять комплимент в свой адрес? Это распространенное поведение среди женщин с заниженной самооценкой.

Когда им делают комплимент, они могут отмахнуться от него, сменить тему разговора или даже приуменьшить собственные достижения. Это выглядит так, будто они чувствуют себя недостойными похвалы.

В основе такого поведения лежит глубоко укоренившееся убеждение, что они недостаточно хороши. И никакое одобрение окружающих не может изменить этого, пока они не научатся ценить себя.

7. Страх получить отказ

Страх получить отказ часто заставляет женщин с низкой самооценкой избегать ситуаций, в которых они могут с ним столкнуться. Они могут воздерживаться от выражения своих чувств, осуществления своих мечт или отстаивания того, во что они верят.

8. Чрезмерная уступчивость

Чрезмерная уступчивость не всегда является признаком приятной личности. Это также может быть поведением, которое демонстрируют женщины с низкой самооценкой.

Пытаясь избежать конфликтов и сделать так, чтобы другие были счастливы, они могут постоянно соглашаться с другими, даже если имеют совершенно другое мнение по какому-то вопросу. Это может показаться гармоничным подходом, но часто это связано со страхом получить отказ и недостатком самоуважения.

9. Чувствительность к критике

Каждый из нас может чувствовать, что критика ужалила его, но женщины с низкой самооценкой могут воспринимать ее как подтверждение собственной неспособности что-то сделать.

Из-за этого они могут даже избегать ситуаций, в которых они могут столкнуться с потенциальной критикой.

10. Им сложно сказать "нет"

Ярким показателем низкой самооценки у женщин является их нежелание произносить слово "нет". Они постоянно боятся подвести других или получить ярлык недоброжелательного человека, поэтому взваливают на свои плечи чрезмерную нагрузку.

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