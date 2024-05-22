После потери 'Циклона' РФ еще имеет достаточно ракетоносителей, но есть другая проблема, - Плетенчук

Чисто технически Черноморский флот России стал флотилией после уничтожения крейсера "Москва".

В результате удара по определенному объекту во временно оккупированном Крыму произошло попадание в ракетный катер "Циклон", который является носителем крылатых ракет типа "Калибр", но российский флот еще имеет достаточно ракетоносителей. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Если брать чисто технически, флотилией их можно было называть с момента потери крейсера "Москва", как корабля первого ранга. Но это если брать аспекты чисто технические. Фактически - в составе флота еще остается много единиц, среди них есть и носители крылатых ракет. Да, "Циклон" был последним ракетоносителем в Крыму среди других. Но говорить, что группировка полностью отсутствует, или она мала - нет. Пока еще рано", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что у россиян есть другая проблема - фактически невозможность применять имеющийся у них корабельно-катерный состав из-за опасности выходов в Черное море.

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"Этот факт мы так же наблюдаем", - сказал спикер.

Уничтожение катера "Циклон" - детали

Напомним, ночью 19 мая в оккупированном Крыму прогремели взрывы, утром того же дня в ВСУ заявили об уничтожении российского тральщика "Ковровец". Однако впоследствии в росСМИ сообщили о том, что повреждения мог получить еще один корабль РФ - малый ракетный катер "Циклон" (проект "Каракурт"). Во вторник, 21 мая, в Генеральном штабе ВСУ официально подтвердили, что Силы обороны поразили в Севастополе российский "Циклон".

Представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук отметил, что этот корабль был единственным в Черном море носителем крылатых ракет, который не запускал ракеты после включения в состав вражеского флота. По данным Плетенчука, этот катер чисто технически не смог пройти государственные испытания.

По словам эксперта, учитывая все вражеские ракетоносители в Черном и Каспийском морях, российская армия может одновременно запускать до 80 ракет "Калибр. То есть, несмотря на потерю ракетного катера "Циклон", россияне имеют еще достаточно мощный потенциал. В частности, еще 8 носителей ракет находятся сейчас в Новороссийске - это три подводные лодки и пять надводных кораблей, которые способны использовать ракеты по всей территории Украины.

Общее количество боевых катеров и кораблей РФ в Черном море примерно 60 единиц.

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