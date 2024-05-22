Рассказываем, что посадить возле малины, если она начинает "посягать" на чужую территорию.

Разрастание малины в саду - довольно частая проблема. И все бы ничего, если бы кусты не мешали другим растениям. Разрастаясь, малина вредит не только соседям, но и сама себе - тратит силы не на ягоды, а на корни. Но этого можно избежать - если высадить по периметру малинника растения-конкуренты, которые будут сражаться с ягодой за воду и питательные вещества. Давайте разберемся, что можно сажать рядом с малиной, чтобы она не так сильно разрасталась.

Что можно посадить возле малины, чтобы не разрасталась

Соседей малине нужно выбирать под стать, если нужно, чтобы она хорошо плодоносила. Если же вопрос стоит, чтобы немного поумерить ее "пыл", то рядом с кустарником сажают плохих соседей. Итак, что посадить возле малины чтобы не разрасталась:

Щавель

У малины всегда были плохие "отношения" со щавелем - он выделяет вещества, которые препятствуют разрастанию корней кустарника. Поэтому щавель можно смело высаживать по периметру малинника.

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Правда, здесь есть одно "но": сажать щавель нужно густой полосой - не менее полуметра. То есть, этот способ не подойдет, если в саду не так много места. Кроме этого, щавель тоже разрастается ничем не хуже малины, поэтому его придется пропалывать и срезать цветоносы с семенами.

Фасоль

Малина старается держаться подальше от фасоли - как обычной, так и стручковой (в простонародье спаржевой).

Малина не выносит запаха фасоли, а на ее корешках живут бактерии, которые насыщают грунт азотом. Он препятствует разрастанию малинника - заставляет его наращивать зеленую массу, а не корни.

Метлицу

Это однолетнее растение - на самом деле сорняк, у которого сильно развитые корни. Именно они сдерживают побеги малины - перетягивают на себя вещества, которые нужны для развития корневых ответвлений кустарника. Также метлица в междурядьях лишает корневые отростки малины солнечного света и влаги, без которых им трудно расти.

Кроме этих троих, есть еще один сосед-конкурент малины. Если малинник находится не в саду, а, к примеру, в конце огорода, то возле него можно посадить кукурузу - она подобно щавелю будет сдерживать разрастание кустов.

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