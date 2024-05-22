В Швеции признают, что их собственная безопасность напрямую зависит от ситуации в Украине.

Россия вырвалась вперед по темпам военного производства, по сравнению со странами НАТО. Понадобится еще год или два, чтобы догнать агрессора, рассказал в интервью Bloomberg министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Россия стала на ноги быстрее, чем евроатлантическое сообщество. Я ожидаю, что мы догоним, но я думаю, что понадобится год или два, пока мы не увидим полного эффекта", - сказал Йонсон.

Он выразил обеспокоенность тем, что Россия на коротком отрезке времени может вырваться вперед еще дальше и будет представлять военную угрозу для всего альянса. В этом ключе поставки оружия в Украину являются неотложной задачей, считает шведский министр.

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По словам Йонсона, шведское правительство планирует утроить производство артиллерийских боеприпасов в течение следующих нескольких лет.

"Существует повышенное осознание вызова и повышенное ощущение неотложности. Однако я ожидаю, что эффект от масштабирования будет больше в 2025 и 2026 годах", - сказал министр обороны.

В Швеции боятся агрессии РФ на Балтике

Как писал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Биден заявил, что российский лидер Владимир Путин положил "оба глаза" на шведский Готланд - большой остров в центре Балтийского моря.

"Если Путин вторгнется на Готланд, он может угрожать странам НАТО с моря. Это было бы концом мира и стабильности в Северном и Балтийском регионах", - сказал Биден.

Это заявление прозвучало на фоне новостей о планах россиян аннексировать часть акватории Балтийского моря, прилегающей к российским территориальным водам.

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