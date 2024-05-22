Спорт - это занятие не только для молодых, но и для тех, кому уже под 100 лет. Тем более вас не должен пугать спортзал, если вам еще нет и 70-ти.
Как рассказала изданию Business Insider 67-летняя культуристка Марлен Флауэрс, еще десять лет назад, у нее начинали болеть колени, как только она пройдется по холмам возле дома. А сейчас она может выжимать ногами более 90 килограммов веса на тренажере.
Женщина признается, что к занятиям спортом в таком почтенном возрасте ее склонила не любовь к спорту, а именно проблемы со здоровьем. В 2015 году она перенесла операцию на толстой кишке из-за проблем, вызванных расстройствами питания. "Тогда я поняла, что должна изменить ситуацию, потому что я разрушала свое тело", - сказала она.
В возрасте 58 лет Марлен начала заниматься фитнесом дома, приобретя DVD с курсом уроков. Став выносливее, она добавила в свои домашние тренировки упражнения с поднятием тяжестей, и увлеклась этим занятием.
Курсы с DVD-диска быстро стали слишком легкими, когда г-жа Флауэрс начала заниматься настоящим бодибилдингом дома. Некоторое время она боялась идти в тренажерный зал, где было больше возможностей для этих занятий, опасаясь насмешек. Но благодаря ободрениям сына женщина преодолела страх и впервые пришла в тренажерный зал в возрасте 63 лет.
Теперь, почти через четыре года после первого шага в тренажерном зале, она может сделать 140 отжиманий, 25 подтягиваний или 100 приседаний за один подход. Каждое утро, как только просыпается, она выполняет упражнения для пресса, ходит в спортзал семь дней в неделю и сидит на диете с циклическим курсом углеводов.
"Я чувствую себя намного увереннее и лучше. Я могу смотреть в зеркало и довольна тем, что вижу, чего я не могла делать всю свою жизнь", - сказала Марлен.
Женщина убеждена, что каждый человек должен что-то делать, чтобы оставаться в форме.
"Если вы сможете оставаться в форме, вы будете здоровее в долгосрочной перспективе, проживёте дольше, и это прекрасно для вашего ума", - сказала она.
Марлен также поделилась четырьмя выводами, которые она сделала, начав занятия спортом в почтенном возрасте:
- Нужна мотивация, чтобы сформировать привычку к занятиям спортом. Вы должны иметь желание и драйв в своей голове и в своем сердце. Неважно, что вы делаете или каковы ваши цели, но вам нужно начать, чтобы сформировать привычку.
- Правильный рацион важен для роста мышц. Вы не сможете нарастить мышцы, если не будете есть то, что вам нужно для достижения ваших целей, даже если вы проводите "идеальную" тренировку.
- Прогресс происходит медленно. Вы не должны переусердствовать, потому что вы можете навредить себе, и это отбросит вас назад. "Мне понадобилось немало времени, чтобы достичь того места, где я есть, но со временем, настойчивостью и дисциплиной вы можете достичь всего, что задумали", - говорит Марлен.
- Спорт делает вас частью сообщества. Тяжелая атлетика помогла госпоже Флауэрс встретить новых друзей в спортзале. "Это друзья, которых у меня не было всю жизнь. Мне нравится быть частью этой группы. Это сообщество. Это заставляет меня чувствовать себя хорошо, и это дает мне уверенность, чтобы продолжать, они очень, очень поддерживают", - рассказывает женщина.
Другие интересные материалы о почтенных спортсменах
Как писал УНИАН, 53-летняя Лола Нез рассказала о 4 упражнениях, которые изменили ее жизнь. До 44 лет она имела проблемы со здоровьем, и только спорт спас ее.
Также мы рассказали историю 65-летней Лесли Максвелл - фитнес-тренера и бодибилдера. Женщина не просто верит, что правильные тренировки могут замедлить старение, но и демонстрирует это на собственном примере.