В тренажерный зал женщина впервые пришла в 63 года, когда домашних тренировок ей стало мало.

Спорт - это занятие не только для молодых, но и для тех, кому уже под 100 лет. Тем более вас не должен пугать спортзал, если вам еще нет и 70-ти.

Как рассказала изданию Business Insider 67-летняя культуристка Марлен Флауэрс, еще десять лет назад, у нее начинали болеть колени, как только она пройдется по холмам возле дома. А сейчас она может выжимать ногами более 90 килограммов веса на тренажере.

Женщина признается, что к занятиям спортом в таком почтенном возрасте ее склонила не любовь к спорту, а именно проблемы со здоровьем. В 2015 году она перенесла операцию на толстой кишке из-за проблем, вызванных расстройствами питания. "Тогда я поняла, что должна изменить ситуацию, потому что я разрушала свое тело", - сказала она.

В возрасте 58 лет Марлен начала заниматься фитнесом дома, приобретя DVD с курсом уроков. Став выносливее, она добавила в свои домашние тренировки упражнения с поднятием тяжестей, и увлеклась этим занятием.

Курсы с DVD-диска быстро стали слишком легкими, когда г-жа Флауэрс начала заниматься настоящим бодибилдингом дома. Некоторое время она боялась идти в тренажерный зал, где было больше возможностей для этих занятий, опасаясь насмешек. Но благодаря ободрениям сына женщина преодолела страх и впервые пришла в тренажерный зал в возрасте 63 лет.

Теперь, почти через четыре года после первого шага в тренажерном зале, она может сделать 140 отжиманий, 25 подтягиваний или 100 приседаний за один подход. Каждое утро, как только просыпается, она выполняет упражнения для пресса, ходит в спортзал семь дней в неделю и сидит на диете с циклическим курсом углеводов.

"Я чувствую себя намного увереннее и лучше. Я могу смотреть в зеркало и довольна тем, что вижу, чего я не могла делать всю свою жизнь", - сказала Марлен.

Женщина убеждена, что каждый человек должен что-то делать, чтобы оставаться в форме.

"Если вы сможете оставаться в форме, вы будете здоровее в долгосрочной перспективе, проживёте дольше, и это прекрасно для вашего ума", - сказала она.

Марлен также поделилась четырьмя выводами, которые она сделала, начав занятия спортом в почтенном возрасте:

Нужна мотивация, чтобы сформировать привычку к занятиям спортом . Вы должны иметь желание и драйв в своей голове и в своем сердце. Неважно, что вы делаете или каковы ваши цели, но вам нужно начать, чтобы сформировать привычку. Правильный рацион важен для роста мыш ц. Вы не сможете нарастить мышцы, если не будете есть то, что вам нужно для достижения ваших целей, даже если вы проводите "идеальную" тренировку. Прогресс происходит медленно . Вы не должны переусердствовать, потому что вы можете навредить себе, и это отбросит вас назад. "Мне понадобилось немало времени, чтобы достичь того места, где я есть, но со временем, настойчивостью и дисциплиной вы можете достичь всего, что задумали", - говорит Марлен. Спорт делает вас частью сообщества . Тяжелая атлетика помогла госпоже Флауэрс встретить новых друзей в спортзале. "Это друзья, которых у меня не было всю жизнь. Мне нравится быть частью этой группы. Это сообщество. Это заставляет меня чувствовать себя хорошо, и это дает мне уверенность, чтобы продолжать, они очень, очень поддерживают", - рассказывает женщина.

Другие интересные материалы о почтенных спортсменах

Как писал УНИАН, 53-летняя Лола Нез рассказала о 4 упражнениях, которые изменили ее жизнь. До 44 лет она имела проблемы со здоровьем, и только спорт спас ее.

Также мы рассказали историю 65-летней Лесли Максвелл - фитнес-тренера и бодибилдера. Женщина не просто верит, что правильные тренировки могут замедлить старение, но и демонстрирует это на собственном примере.

Вас также могут заинтересовать новости: