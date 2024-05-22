Он подчеркнул, что как эволюция средства поражения вражеских целей, это шаг вперед.

Военный эксперт Александр Коваленко проанализировал, насколько более грозным оружием становится украинский морской беспилотник Sea Baby, если на него установлена система "Град".

"Все зависит от того, как их при этом использовать", - акцентировал он в эфире телемарафона.

По мнению эксперта, если обстреливать объекты, которые находятся за километры, то это будет низкая эффективность.

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"И коэффициент действия будет небольшой, потому что, если ведется обстрел реактивными снарядами на больших расстояниях, то уменьшается точность", - пояснил Коваленко.

Это можно увидеть на видео, которое снимал российский разведывательный дрон, где видно насколько большой разброс и неточность реактивных снарядов на больших расстояниях.

В то же время эксперт отметил, что на расстояниях в несколько сотен метров, морской беспилотник Sea Baby оборудован системой "Град", станет очень большой угрозой для российского военного флота.

"На близких расстояниях - это действительно серьезная проблема будет для россиян. Особенно для их военных кораблей. По которым, перед тем как пойти на таран военного корабля таким дроном-камикадзе морским, будет делаться залп по палубе за 200-300 метров", - акцентировал он.

Коваленко добавил, что это действительно может вызвать на самом военном российском корабле, сначала некий "китайский новый год" (фейерверк взрывов - УНИАН), который полностью их сделает неспособными противодействовать, то есть вести огонь по морскому дрону.

"А потом, уже второй волной, сам морской дрон таранит и уничтожает этот военный корабль. Поэтому, как эволюция средства поражения, это шаг вперед", - подчеркнул он.

Sea Baby с системами "Град" - детали

Как сообщал УНИАН, украинские морские дроны Sea Baby оснастили системами "Град". По данным источника УНИАН, СБУ совместно с ВМС Украины уже испытали действие беспилотника позапрошлой ночью, эффективно отработав с моря по позициям российских захватчиков на Кинбурнской косе. Также в Службе безопасности продемонстрировали эксклюзивные кадры с зимних испытаний морских дронов Sea Baby и непосредственно с производства беспилотников.

Ранее представитель СБУ Артем Дехтяренко рассказывал о результатах эффективной работы морских дронов Sea Baby ("Морской малыш") и "Мамай". В частности, по состоянию на апрель 2024 года, дроны СБУ поразили 11 российских кораблей и Крымский мост. Дехтяренко анонсировал, что новый усовершенствованный Sea Baby уже проходит полный цикл испытаний, на нем команда специалистов адаптирует новейшее бортовое вооружение и отрабатывает все возможные технические нюансы.

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