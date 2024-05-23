Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи и не вводил ограничений на ее использование, напомнил Майкл Маккол.

Соединенные Штаты Америки не одобряли ударов американским оружием по территории России. Однако Украине придется принимать свои собственные решения.

Такое заявление сделал во время выступления перед комитетом Палаты представителей по иностранным делам госсекретарь США Энтони Блинкен. Так, руководитель комитета Майкл Маккол отметил, что российские войска выстраивают свою артиллерию и ракеты прямо через границу с Украиной, и затем используют их для атак по украинским городам.

"Однако ваша администрация и Джейк Салливан ограничили использование оружия, чтобы Украина не могла защитить себя и открыть огонь в ответ по России", – подчеркнул он. Видео дня

Маккол также подчеркнул, что Белый дом не позволяет Украине применять ATACMS или ракеты из установок HIMARS для ударов по российской территории. Чиновник спросил у Блинкена, изменят ли Вашингтоне свою политику, чтобы Украина могла сражаться не со "связанной за спиной одной рукой".

Госсекретарь Блинкен сказал, что за последние два года Соединенные Штаты объединили 50 стран для помощи Украине.

"Когда дело доходит до разрешения и одобрения атак за пределами Украины, мы этого не делали, но Украине придется принимать свои собственные решения, и я хочу убедиться, что она получит оборудование, необходимое ей для эффективной защиты", – отметил он.

В ответ на это Маккол напомнил, что Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи и не вводил ограничений на ее использование.

"Это Джейк Салливан и ваша администрация ввели ограничения на это оружие, и я говорил с ними. Они не могут добиться победы с теми ограничениями, которые вы, а не Конгресс, наложили на них. И я надеюсь, что вы передадите это советнику по национальной безопасности и Совету национальной безопасности и измените это политическое решение, которое очень опасно и вредно для украинского народа", – констатировал он.

Запрет на удары по РФ западным оружием

Как известно, западные страны запрещают Украине наносить удары по территории РФ своим оружием. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает, что эта политика является неправильной. По его мнению, стоит позволить Украине вести войну так, как она считает нужным.

Кроме того, группа конгрессменов призвала министра обороны США Ллойда Остина ускорить поставки вооружений Украине, а также позволить ей бить по России американским оружием. Они также просят обучить работе с американскими истребителями F-16 большее количество украинских пилотов.

Ранее Секретарь СНБО Александр Литвиненко отметил, что США должны позволить бить их оружием по РФ, чтобы ВСУ помешали наступлению российских захватчиков. По его словам, кроме снятия ограничения на использование западного оружия, также нужно, чтобы союзники усилили санкции против РФ.

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