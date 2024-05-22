Житель села Липцы рассказал, что 25 лет строил дом, гараж и сарай, а сейчас это все разрушено.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и стали известны интересные детали майского наступления российских оккупантов на Харьковщине. Житель села Липцы (Харьковская область, находится в 10 километрах от границы с РФ) Виталий рассказал, что противники полностью сожгли населенный пункт.

Виталия волонтеры эвакуировали из-под вражеского обстрела и доставили в Харьков в пункт временного приема перемещенных лиц. Мужчина рассказал о пережитом изданию Kyiv Post. "Сейчас очень много раненых из Липцов, которых я знаю лично, один мой друг также лежит в больнице вместе с женой, у него пять осколков вытащили из головы. Меня забрали в 5 часов утра, горели дома, все горело", - поделился собеседник.

Мужчина добавил, что в результате удара оккупантов он потерял все, что на протяжении десятков лет строил, а его соседи погибли. "Я 25 лет строил дом, гараж, сарай, покупал машины - и все это сейчас разрушено. Они (россияне, - Ред.) убивают много мирного населения в селе... Военных в Липцах не было, а село сожгли полностью", - поделился он.

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Россияне 10 мая начали активно наступать в Харьковской области. Сообщалось, что противники смогли захватить ряд населенных пунктов. Украинские воины позже смогли замедлить наступательные действия противника в регионе.

По мнению бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, российская сторона явно обострила войну в Украине, осуществив новое наступление в Харьковской области. По ее словам, властям Штатов следует предоставить Киеву больше помощи в нанесении ударов по базам внутри РФ.

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