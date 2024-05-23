Причем потери на фронте будут лишь мизерной частью в убыли населения.

При наихудшем сценарии Украина может выйти из войны с 25 миллионами населения. Однако потери на фронте составят лишь мизер по сравнению с количеством уехавших из страны. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Демографическая ситуация у нас очень плохая. При этом количество погибающих на фронте несопоставимо с количеством уехавших за границу и не планирующих возвращаться", – заявил он.

Паниотто отметил, что в настоящее время около 6 миллионов украинцев находятся в Европе в качестве беженцев, еще 1-2 миллиона оказались в России. По оценкам, с каждым месяцем на 100-150 тысяч растет количество тех, кто уже никогда не вернется обратно в Украину.

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"Таким образом, наши главные потери с точки зрения демографии – это люди, которые не вернутся. Демографы говорят, что при наихудшем раскладе после окончания войны нас может остаться около 25 миллионов. Но никто не знает, когда война кончится", – говорит социолог.

По его словам, проблему невозвращения беженцев усугубляет негативное отношение к ним со стороны граждан, остающихся в Украине. Пока этот негатив выплескивается в соцсетях, и не особо заметно в соцопросах. Но беженцы тоже пользуются этими же соцсетями и все видят, говорит Паниотто.

Демографические проблемы Украины

Как писал УНИАН, в условиях полномасштабной войны рождаемость в Украине резко сократилась, углубив демографический кризис, который и так усиливается на протяжении последних 10 лет. По словам экспертов, сама война и связанная с ней мобилизация играет здесь лишь опосредованную роль.

Также мы рассказывали, что количество мужчин в возрасте от 18 до 30 лет в Украине совсем невелико, что связано с низкой рождаемостью в начале 2000 годов. Это негативно влияет на мобилизационный ресурс и дальнейшую рождаемость.

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