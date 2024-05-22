Какой церковный праздник отмечают 23 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

23 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают преподобного Михаила, епископа Синадского и преподобную Евфросинию Полоцкую. Чем прославились святые, с какими молитвами к ним обращаются, запреты дня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

23 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

После перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новый церковный календарь даты всех непереходящих православных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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23 мая по новому календарному стилю (5 июня - по старому) - день памяти преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского.

Михаил жил в Византийской империи на рубеже VII-IX веков. Еще c юности он хотел стать монахом, поэтому оставил мирскую жизнь и ушел в монастырь на берегу Черного моря. В обители юноша много молился, трудился и получил от Бога дар чудотворений. Известен случай, что как-то во время жатвы люди изнемогали от жажды, но воды не было. Тогда Михаил помолился и из пустого сосуда внезапно потекла вода.

Позже святителя поставили епископом города Синад. Благодаря своей мудрости и святости Михаил был в большом почете у христиан, а также у императоров Никифора и Михаила. Но когда к власти пришел император-еретик Лев Армянин, то святителя осудили и отправили в заточение в город Евдокиаду. Там святой и умер. Святые мощи хранятся на Афоне.

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23 мая по новому календарному стилю вспоминают преподобную Евфросинию.

Евфросиния (в миру Предслава) была дочерью Полоцкого князя Георгия (Святослава) Всеславича и правнучкой святого равноапостольного князя Владимира. Это была очень образованная и красивая девушка, ее руки просили очень многие состоятельные люди, но Евфросиния решила стать монахиней и ушла в монастырь.

Преподобная стала известна как первая женщина-библиотекарь. В свободное время она переписывала рукописи, что на то время было непростым занятием, а выполняли его лишь мужчины. Благодаря работе Евфросинии сохранились многие памятники книжного искусства.

Церковный праздник 23 мая по старому стилю

23 мая по старому календарному стилю вспоминают апостола Симона Зилота.

О чем говорят приметы на 23 мая

В народном календаре 23 мая - праздник Левон Огуречник или Конопляник. День прозвали так на честь святителя Леонтия, епископа Ростовского, обретение мощей которого также отмечают 23 мая по новому стилю.

Приметы дня говорят о погоде и урожае:

появились оводы - к хорошему урожаю огурцов;

духота с самого утра - жди ненастья;

зацвел боярышник - зима будет суровой;

много муравьев - дождя не будет, установится сухая погода.

В старину в это время обычно сеяли коноплю, также в этот день хорошо сажать огурцы для засолки - они тогда получаются особенно вкусными. Ранее мы рассказывали, какие лучшие сорта огурцов для засолки в Украине - 10 самых хрустящих по советам хозяек.

Что нельзя делать 23 мая

Среди главных запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, грустить, сквернословить, отказывать в помощи, завидовать.

Народные приметы говорят, что в этот день не следует переезжать - день для этого неблагоприятный, а также делиться планами - не сбудутся. Кроме этого, запрещается давать деньги и вещи в долг - считается, что так можно отдать свое здоровье и финансовое благополучие.

Что можно делать 23 мая

У святых дня просят помощи незаслуженно обиженные и наказанные люди. К преподобной Евфросинии обращаются с молитвами о мире. Святитель Михаил помогает избавиться от ереси, раболепия и преклонения перед сильными мира сего.

23 мая можно делать генеральную уборку в доме, выбрасывать ненужный хлам. День благоприятный для посадки огурцов.

23 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Константин, Леонтий, Михаил, Мария, Ефросинья, Дарья, а также Анисим, Василий, Семён, Сидор, Таисия.

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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