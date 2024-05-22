Эксперт отмечает, что украинские экипажи дронов нашли способ значительно повысить взрывной потенциал одного FPV.

Украинские мастерские ежемесячно производят более 100 000 взрывоопасных дронов с видом от первого лица для украинских военных. Но каждый дрон весит всего несколько килограмм обычно несет одну гранату весом около 500 грамм.

"Таким образом, хотя 100 000 дронов представляют собой значительную огневую мощь, это не очень большая огневая мощь. Дроны с FPV чрезвычайно опасны для незащищенной пехоты, но бронетехника обычно может выдержать многочисленные удары FPV и продолжить бой", - пишет Forbes.

Аналитик отмечает, что украинские экипажи дронов нашли способ значительно повысить взрывной потенциал одного FPV.

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"Рассмотрим российский танк Т-80, который недавно подъехал к украинским позициям в Донецкой области на востоке Украины. Наблюдательный беспилотник 47-й механизированной бригады украинской армии наблюдал с высоты, как беспилотник FPV пролетел мимо 46-тонного трехместного Т-80, который носил блоки дополнительной реактивной брони, а также экран для защиты от дронов. Квадрокоптер с видом от первого лица направился в сторону Т-80. Обычно удар с FPV по танку приводит к незначительным повреждениям. Однако на этот раз Т-80 взорвался огромным огненным шаром, который отделил башню от корпуса и сжег экипаж", - сказано в статье.

Аналитик размышляет о том, повезло ли экипажу FPV или действовала какая-то новая технология. Трент Теленко, бывший аудитор по качеству Агентства по управлению оборонными контрактами США, подозревает последнее.

"Я начинаю задаваться вопросом, не украли ли украинские строители FPV [идею] у шведского RBS-56", - написал Теленко.

RBS-56 - это противотанковая ракета, разработанная шведской фирмой Bofors, которая оснащена 25-фунтовой боеголовкой, которая, при срабатывании датчиков на нижней стороне ракеты, взрывается вниз, а не вперед. Этот метод атаки сверху вниз нацелен на тонкую броню на верхней части танка.

FPV, взорвавший этот Т-80, судя по всему, пробил корпус танка сверху и попал в хранилище боеприпасов, вызвав разрушительный вторичный взрыв.

"Такая простота делает FPV гораздо более смертоносным", - отметил Теленко.

Отмечается, что украинцы получили от своих иностранных союзников потенциально тысячи легких противотанковых ракет следующего поколения. 28-фунтовая ракета NLAW, как и RBS-56, является продуктом компании Bofors и заимствует боеголовку, направленную вниз, от RBS-56.

По словам историка оружия Мэтью Мосса, в социальных сетях циркулирует как минимум одно видео, на котором украинские военные снимают ракету с поврежденной пусковой установки NLAW, "вероятно, [чтобы] использовать боеголовку в FPV".

Такое сочетание - FPV с боеголовкой NLAW - "было бы интересно", - размышлял Мосс. Для российских танкистов это может означать мгновенную смерть.

"Чтобы внести ясность, украинским войскам не обязательно распорядиться подаренными NLAW, чтобы снабдить свои группы беспилотников боеголовками, расположенными сверху вниз. Украинская промышленность вполне способна производить боеприпасы нисходящего взрыва с нуля. Если украинцы будут использовать тот же подход к производству боеголовок, что и к производству беспилотников, - создавать множество различных типов в множестве небольших мастерских, - тогда в украинском арсенале может оказаться не один вид боеприпасов для дронов с нисходящим расположением механизма. Может быть несколько видов", - отмечает эксперт.

Он считает, что становится все более очевидным, что у украинцев есть боеприпасы для их FPV-дронов. Существует не так много других способов, которыми крошечные дроны могут превратить гигантские танки в высокие огненные шары.

Война в Украине - использование дронов

Морские дроны СБУ "Sea Baby", на которые украинцы собирали средства через платформу "UNITED24", отныне оснащены системами "Град" и уже активно "минусуют" оккупантов, сообщили источники УНИАН.

В частности, позапрошлой ночью "Sea Baby" СБУ совместно с ВМСУ эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

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