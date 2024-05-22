По мнению Коваленко, россияне могут прибегнуть к наступлению на Сумщину, но только в приграничной полосе.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что российские оккупанты сосредоточили в Курской области на границе с Сумщиной группировку войск численностью более 10 тысяч человек.

Он отметил, если говорить о Сумщине, то на границе с РФ тоже нет фортификационных сооружений.

"За несколько километров до границы строительство фортификационных сооружений почти невозможно. Сейчас россияне сконцентрировали в Курской области вблизи границы с Сумщиной группировку войск общей численностью более 10 тысяч военнослужащих. В Белгородской области, из которой они продолжают свои наступательные действия на Липки и Волчанск, сконцентрировано более 40 тысяч личного состава оккупантов", - заявил он в эфире Еспресо.

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Коваленко отмечает, что сегодня любые угрозы окружения Сум отсутствуют.

"Сейчас в наступательных действиях россиян на Харьковщине задействована группировка войск численностью более 40 тысяч военнослужащих, что в четыре раза больше, чем они сконцентрировали в Курской области. Из этого можно сделать вывод, что россияне могут прибегнуть к наступлению на Сумщину, но только в приграничной полосе. Это могут быть диверсионно-разведывательные операции по очень похожему сценарию боевых действий на Харьковщине. Угрозы оккупации Сум и Сумской области нет. Угроза окружения Сум тоже отсутствует", - добавил аналитик.

Война в Украине - есть ли угроза для Сумщины

Заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин считает, что РФ может решиться на открытие еще одного направления в северных областях Украины. По его мнению, наибольшая угроза сейчас есть для Сумской области.

"Самая большая угроза сейчас, безусловно, это - Сумщина. Если россияне захотят еще больше растянуть наши силы и ресурсы, они могут себе позволить еще и частично открыть фронт в Сумской области", - сказал он.

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