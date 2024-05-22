Сейчас больше всего боестолкновений зафиксировано на Купянском направлении.

За сутки российские захватчики совершили более 100 наступлений и штурмов на всей линии фронта, но бои не прекращаются. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Враг продолжает атаковать вдоль почти всей линии фронта - общее количество наступательных и штурмовых действий сегодня уже возросло до 105. Больше всего боестолкновений в настоящее время произошло на Купянском направлении. Силы обороны гибко реагируют на действия оккупантов и принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск", - отмечается в сводке.

При этом, на Харьковском направлении все 10 боестолкновений произошли в районе села Липцы.

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"Одно - еще продолжается. Все же сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал в районах Волчанска и села Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируемая", - добавили в Генштабе.

Вместе с тем, на Купянском направлении сейчас продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки.

Кроме того, на Лиманском направлении за сегодня отбито шесть атак врага у Торского и Невского. Российские захватчики сбросили четыре КАБа - по одной авиабомбе в районы Серебрянского лесничества, Тернов, Ямполовки и Ивановки.

Также, на Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до восьми. Ситуация контролируемая. К тому же, оккупанты нанесли удары ракетами в район Новониколаевки и сбросили управляемую авиабомбу у Шумов.

На Северском направлении сейчас украинские воины отражают три атаки неподалеку от сел Белогоровка и Выемка. Враг сбросил три КАБы у Северска и Григорьевки. Сегодня на направлении произошло уже три авиаудара, с применением НАРов и авиабомб.

В то же время, на Краматорском направлении отражено 5 атак захватчиков. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Ивановского и Андреевки. Ситуация контролируемая. Почти двумя десятками неуправляемых авиаракет враг ударил неподалеку Дружбы, Северного и Дилиевки.

Как отмечают в Генштабе, на Покровском направлении продолжаются 11 боестолкновений, а еще 10 вражеских атак уже отбиты. Российские террористы нанесли авиаудары по районам Калинового, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Все остальное - без изменений.

На Кураховском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений. Сейчас продолжаются бои неподалеку Георгиевки.

При этом, на Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался вытеснить украинских воинов с левобережья Днепра. Потери оккупантов уточняются.

Война в Украине - ситуация на фронте

Возле Волчанска Харьковской области россияне пытаются прорвать украинскую оборону круглосуточными пехотными штурмами, применяют различные виды артиллерии, бомбят КАБами, и используют не только летательные FPV беспилотники, но и наземные. На данном участке фронта россияне используют FPV как основную ударную силу беспилотных аппаратов.

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