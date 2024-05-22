Ранее предполагалось, что Galaxy Ring будет стоить в районе 200-250 долларов. Но, похоже, цена будет выше.

Уже известно, что во второй половине этого года Samsung выпустит как минимум четыре носимых устройства, включая Galaxy Ring – долгожданное смарт-кольцо, которое называют менее навязчивой и более автономной альтернативой смарт-часам.

Согласно инсайдерской информации, потенциальных покупателей Galaxy Ring может ждать неприятный сюрприз. Если ранее считалось, что новинку оценят в 200-250 долларов, то теперь Samsung якобы определись с ценой и попросит за нее $300-350. Для сравнения, за эти деньги сейчас можно купить умные часы Apple Watch 8 или предстоящие Galaxy Watch 7.

Samsung анонсировала свое первое умное кольцо вместе с серией Galaxy S24 в январе. Компания не назвала цену, но сообщила, что поступит в продажу оно до конца 2024 года. Это умное кольцо имеет встроенный акселерометр, датчик сердечного ритма и гироскоп для измерения активности, частоты пульса и сна. Девайс очень компактный и не имеет дисплея, что делает его идеальным для отслеживания сна.

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Однако Galaxy Ring, скорее всего, не получит встроенный GPS, что делает его неэффективным для отслеживания занятий на свежем воздухе и тренировок. Таким образом, если утечка подтвердится, более высокий ценник Galaxy Ring может отпугнуть многих пользователей, и люди, возможно, предпочтут вместо этого купить полноценные Galaxy Watch.

Также Samsung подтвердила, что кольцо сначала будет совместимо только со смартфонами Galaxy, а поддержка других Android-устройств появится позже. При этом совместимости с iOS якобы вообще не будет.

По слухам, свое "умное" кольцо скоро представит и Apple. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по разработку носимого гаджета. В то же время Xiaomi недавно выпустила свое смарт-кольцо дешевле $100.

Источники Bloomberg также сообщали, что Apple готовится к радикальным изменениям на рынке носимых устройств. Вместе со смарт-кольцом, компания готовит "умные" очки, которые будут похожи на классические Ray-Ban.

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