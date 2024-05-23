Того уровня подготовки и того опыта, который имеют украинские защитники, в странах НАТО не имеет никто.

Десятки тысяч украинских военных прошли обучение за рубежом по разным направлениям. И в странах НАТО украинским защитникам предлагали остаться. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал волонтер Сергей Притула.

"Я не буду говорить, при каких обстоятельствах и какая страна, но мне известен факт, когда в одном из государств наших военных с боевым опытом, которые приезжали туда для того, чтобы там проводить слаживание наших бойцов на учениях и так далее, офицерам предлагали оставаться. Потому что уровень подготовки, опыт бесценный, который имеют наши военные, их в странах НАТО не имеет никто, включая американцев с бритами. Потому что та война, которая у них была там за последнее время в Афганистане или в Ираке, это рядом не стоит с тем, что происходит у нас. Это сейчас самая технологичная война, и опыт наших людей – он бесценен", – рассказал он.

Притула отметил, что пока на Западе кто-то упрекает, что Украине дают деньги "чуть ли не на шару", мир получает от наших военных бесценный опыт.

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"Когда вам придется махаться с русскими, этот опыт спасет жизнь ваших солдат, если они будут хорошо учиться", – добавил он.

В то же время на вопрос о том, нет ли риска потерять ценные кадры из украинского войска, если их уже сейчас зовут страны НАТО, волонтер отметил, что "надо знать характер украинского воина".

"Я за всех не расписываюсь, но: я в 2015 году подружился с Николаем Николовым, Очаков 73-й Центр спецопераций, он был командиром одного из отрядов. Это один из лучших офицеров, которых я встречал в украинской армии за эти 10 лет. Коля в свое время закончил обучение в какой-то военной академии в Штатах, он был номер один среди всех военных, которые проходили этот курс из разных стран, он был номер один. Коле предложили оставаться, потому что такие кадры, они интересны для любой армии. Вместо того Коля сказал: "Служу украинскому народу", вернулся в Очаков, не в лучшие, видимо, бытовые условия и воевал как настоящий рыцарь до марта 2022 года", – вспомнил он.

Николай погиб в Мариуполе, и только недавно удалось вернуть его тело, рассказал Притула.

"Я пытаюсь выскочить среди других дел в Одессу для того, чтобы поклониться и поблагодарить его за службу. Поэтому, я думаю, что до конца войны наши мотивированные солдаты и офицеры не будут на какие-то плюшки со стороны стран-партнеров вестись, это не совсем еще и по-джентельменски выглядит с их стороны", – отметил он.

По убеждению Сергея Притулы, после победы в войне украинцы со своим опытом тем или иным образом будут интегрированы в системы подготовки и в систему безопасности, в частности, натовских стран.

"Потому что когда нас возьмут в НАТО, то, поверьте, тысячи наших военных станут инструкторами, потому что, еще раз говорю, опыт у наших бесценный", – констатировал он.

Западные военные учатся на опыте Украины

Украинские войска делятся с американскими спецоператорами боевым опытом. Как пишет Defense One, американцы узнали от украинских военных не только об особой стойкости украинцев, но и об уроках с европейских полей сражений, которые сейчас формируют армейские специальные операции и усилия по модернизации.

Примечательно, что страны НАТО пытаются максимально учесть опыт Украины в войне против России. В Эстонии и других странах на восточном фланге НАТО проходит самая масштабная за десятилетие серия военных учений. И в Альянсе не скрывают, что готовятся противостоять именно российской армии.

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