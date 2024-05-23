Очень важен правильный подход, отметил военнослужащий.

Военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов Игорь Луценко назвал "самую большую опасность", которая может дискредитировать идею мобилизировать заключенных в украинскую армию.

"Это достаточно серьезный ресурс. То есть можно фактически рассчитывать на несколько бригад. Однако здесь очень важен правильный подход, чтобы потом не "спетляли"… Среди подходов может быть какая-то селекция по статьям, или еще какие-то очень косвенные, скажем, методы оценки способности человека выполнять боевые задачи и мотивация", - отметил он в интервью УНИАН.

Он считает, что в основном у заключенных будет мотивация именно "спетлять".

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"Вот они идут на базовый курс общевойсковой подготовки, проходят его спокойненько, получают там оружие и потом с оружием куда-то переплывают, условно, через Тису. Все. Вот такой сценарий может быть. Это самая большая опасность, которая может дискредитировать вообще эту идею", - сказал Луценко

По его мнению, можно делать отбор и смотреть, по какой статье человек осужден и какое у него было поведение в тюрьме.

Мобилизация заключенных в Украине - актуальное

Напомним, как сообщал УНИАН, в Украине начали принимать первые решения насчет мобилизации осужденных граждан.

Отмечалось, что двум мужчинам разрешили подписать контракт с Национальной гвардией.

Известно, что 21 мая суд начал рассмотрение первых представлений учреждений Государственной пенитенциарной службы об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

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