В четверг, 23 мая, в Киеве ожидается один из самых теплых дней недели. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В столице ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ночью столбики термометров снизятся до +15°...+16°, а днем воздух прогреется до +26°.
Ветер изменит направление на восточное, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749 миллиметров ртутного столба.
Погода 23 мая - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Тернополе 23 мая ночью будет +14°, днем +26°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +25°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +22°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +13°...+28°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +30°, небольшая облачность.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +14°...+27°.
В Одессе 23 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.
В Херсоне в четверг ночью будет +12°, днем +30°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +29°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +26°, небольшая облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +29°, практически безоблачно.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +12°...+24°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +30°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +29°.