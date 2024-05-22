Украинские производители настолько увлеклись FPV-дронами, что забыли о других системах.

Украинские военные на Харьковском направлении столкнулись с острым дефицитом систем сброса боеприпасов для беспилотников, производство критически не поспевает за потребностями. Об этом в интервью "Фокусу" рассказал Юрий Абдула, владелец мастерской, изготавливающей такие устройства.

По его словам, сбрасывать боеприпасы с дронов — это довольно эффективная тактика, гораздо лучше, чем просто обстрел позиций противника вслепую. В начале полномасштабной войны в Украине было много мастерских, которые делать системы сброса для дронов, но сейчас большинство из них переключились на изготовление FPV-дронов типа "камикадзе".

Как рассказывает Абдула, поскольку Харьковское направление долгое время было относительно спокойным, то и большой потребности в дронах и системах сброса к ним здесь не было. Однако с майским вторжением россиян на Харьковщину здесь резко образовалась большая потребность в таком оружии.

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"В Харьковской области действует только одна наша мастерская, способная обеспечивать это направление. Раньше мы где-то на 10% обеспечивали этими системами потребности всего фронта, а теперь должны — всю Харьковскую область. Это Сумское, Ахтырское, Белгородское направление и многие другие. Мы должны их обеспечить при том, что не прекращаем обеспечение восточных направлений. Для одной мастерской — это как цунами", — пояснил Юрий Абдула.

Мастерская Юрия в день отдает военным около 300 систем сброса, хотя потребности фронта в целом составляют около 1000 единиц в сутки.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что направления основных боев с российскими захватчиками на фронте остаются неизменными. Это прежде всего Покровское и другие донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине.

Кроме того мы рассказывали, что главнокомандующий армией Швеции заявил о тупике в войне России против Украины и ожидает ее затягивания на долгий срок. По словам главкома, большой проблемой является медлительность Запада в предоставлении нужной помощи Украине.

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