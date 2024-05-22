Андрей Дещица уверен, что страна-агрессор будет пробовать идти дальше.

Проект постановления правительства РФ о расширении границы в Балтийском море - свидетельство того, что Россия начала гибридную войну, один из элементов которой - давить на страны Запада и смотреть, какая будет их реакция. Такое мнение высказал экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает NV.

"Россия начала еще больше обострять эту ситуацию, которая сложилась, не только в Украине, а также и в Центрально-Восточной Европе. И она дальше провоцирует эти страны. И, можно так сказать, эта агрессия пока словесная или декларативная", - заявил он.

По мнению дипломата, реакция на такие действия РФ должна быть резкой и твердой. России необходимо показать, что она не имеет права делать что-то подобное в одностороннем порядке что-то делать, подчеркнул Дещица. Он уверен, что страна-агрессор будет пробовать идти дальше "или словами, или ракетами", если не будет реакции:

Видео дня

"Реакция должна быть на опережение. А этим опережением может быть, во-первых, максимальная передача оружия Украине и поддержка Украины, а, второе, укрепление потенциала стран НАТО и предоставление гарантий безопасности Украине. Потому что Россия будет пробовать расшатать наше единство", - сказал Дещица.

Россия замахнулась на часть Балтийского моря - реакция НАТО

Напомним, Москва вызвала осуждение со стороны членов НАТО после предложения перекроить границы России в Балтийском море.

"Проводится еще одна российская гибридная операция, на этот раз пытающаяся посеять страх, неуверенность и сомнения относительно своих намерений в Балтийском море. Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, и на нее необходимо ответить соответствующим жестким ответом", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Вас также могут заинтересовать новости: