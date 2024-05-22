Большая часть приобретенного имущества была оформлена на родного брата, впрочем чиновник сохранил за собой право распоряжаться им в полном объеме.

Бывшего заместителя руководителя Офиса президента Украины подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Как указано на странице ведомства в Facebook, сегодня, 22 мая, по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн бывшему заместителю руководителя ОП. Действия лица были квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

"В рамках досудебного расследования, которое осуществляют детективы НАБУ, установлено, что в 2020-2022 годах чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн. Речь идет о двух автомобилях (Mercedes-Benz, Volkswagen), двух мотоциклах (Honda и BMW), трех паркоместах в Киеве, квартире в престижном ЖК во Львове и земельном участке на Закарпатье", - рассказали в САП.

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Большая часть приобретенного имущества была оформлена на родного брата чиновника, однако подозреваемый сохранил за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл Honda был зарегистрирован на друга, однако впоследствии чиновник переоформил его на себя.

"Однако выяснилось, что ни официального дохода, ни сбережений не было достаточно для их приобретения. Разница между стоимостью имущества и средствами лица составляет 15,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины начали после обнародования журналистского расследования "Украинской правды", а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В САП не назвали имя и фамилию подозреваемого. Но, как сообщил источник УНИАН в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Смирнове.

Увольнение Смирнова с должности

Как сообщал УНИАН, 29 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей руководителя ОП Андрея Ермака. Один из них - Андрей Смирнов.

Смирнов с 2013 года занимался юридической и адвокатской практикой. Указом президента 10 сентября 2019 года он был назначен заместителем руководителя ОП.

Отставка Смирнова состоялась одновременно с увольнением еще ряда должностных лиц. Объясняя причины этих перестановок, президент Владимир Зеленский говорил о необходимости оптимизации работы ключевых ведомств.

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