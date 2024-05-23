Есть города, которые Украина не может себе позволить потерять, среди них есть и Липцы на Харьковщине. Об этом пишут журналисты CNN, которые побывали на этом направлении.
По их словам, улицы охвачены пламенем от авиаудара, а за несколько часов до прибытия корреспондентов, по городу было нанесено восемь ударов. Но военнослужащие 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" должны выстоять, ведь "ставки здесь огромные".
"Неустанное наступление россиян имеет ключевую цель: если они возьмут Липцы, то смогут разместить артиллерию в пределах досягаемости второго города Украины, Харькова, что в 20 минутах езды", - объясняют в CNN.
Командир бригады Александр рассказал, что его бойцы одними из первых начали отбивать новое наступление оккупантов на Харьковскую область, которое началось почти две недели назад. По его словам, они воюют с подготовленными профессиональными солдатами.
"Мы видим это по их снаряжению и тактике. Они не посылают на штурм кого попало", - добавил Александр.
Когда его спросили, были ли готовы укрепления к неожиданному российскому наступлению, он ответил:
"Здесь ничего не было подготовлено. Ничего. Просто ничего. Все позиции строятся руками пехоты".
Также он упомянул о том, что до недавнего времени в городе было относительно спокойно.
"Еще три недели назад мирные жители жили здесь мирной жизнью. Перестройка, все было хорошо. А сейчас большинство домов разрушены", - отметил командир.
В свою очередь командир 92 штурмовой бригады Артун рассказал о том, что его бойцы используют новые польские снаряды, однако сейчас военные стреляют только 10 раз в день, тогда как осенью было 100.
По словам Артуна, беспилотники являются большой проблемой.
"У меня есть осколки на память", - рассказал он, имея в виду остатки российского беспилотника "Ланцет", которые до сих пор находятся в его руке и животе, и которые хирурги не смогли удалить. "Но есть определенные действия, которые могут спасти вас от беспилотников".
Благодаря сигналу от частотного сканера военный зафиксировал приближение другого беспилотника "Орлан", из-за чего Артун переместился в укрытие.
"Он смотрит в небо и видит, как БпЛА пролетает над головой. Он командует разношерстным подразделением, олицетворяя проблемы с кадрами, с которыми сталкивается Украина на третьем году войны. Некоторые из них, как и он, раненые пехотинцы, которых поставили к пушкам дальше от фронта. Другие - старшие, а один из его команды - первый день в артиллерии", - добавили журналисты.
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Как писал УНИАН, на Покровском направлении украинские военные сбили очередной российский самолет Су-25.
"На Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной - еще продолжается девять боевых столкновений. По имеющейся информации украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25", - рассказали в Генштабе.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направления основных боев с российскими оккупантами на фронте остаются неизменными.
"Это прежде всего Покровское и другие донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине. Максимум внимания - всему пограничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и также на Сумщине. Задача для наших подразделений, в целом для Сил обороны тоже неизменна. Мы должны как можно больше наносить потери оккупанту", - отметил глава государства.