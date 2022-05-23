День героев Украины отмечается ежегодно 23 мая.

Неофициальный праздник День героев Украины отмечается ежегодно 23 мая. В эту дату Украина чтит память всех героев, которые боролись за суверенитет и независимость нашей страны, а прямо сейчас сражаются против российской армии за нашу свободу. Это гордый и одновременно грустный праздник, ведь многие герои Украины расплатились жизнью ради своей страны.

День героев Украины: история праздника

В День Героев поздравляют всех, кто с риском для жизни боролся за украинскую независимость, а также отдают дань уважения погибшим. Дата посвящена всем украинским воинам - рыцарям Киевской Руси, казакам времен Гетманщины, повстанцам, украинским Сечевым стрельцам и воинам армий УНР и УПА, воинам АТО и российско-украинской войны.

Праздник Героев учрежден в 1941 году членами Организации украинских националистов (ОУН). Отмечается 23 мая. Праздник был учрежден с целью почтения памяти героев, которые жертвовали или жертвуют своими жизнями и здоровьем ради процветания Украины.

Это дата гибели одного из руководителей ОУН Евгения Коновальца, который стал одним из главных идеологов украинского национализма.

Как отмечают День героев Украины

День героев обычно отмечают в течение недели после праздника. Для удобства массовые мероприятия часто проводятся в ближайшую субботу и воскресенье к празднику. Ранее праздник больше всего отмечали в западных областях Украины. Но война сильно сплотила украинцев, и в этом году, скорее всего, День героев отметят во всех регионах.

В 2022 году в условиях военного положения каждый город сам будет решать, стоит ли отмечать этот день и как именно. Во многих городах проведут памятные мероприятия в честь героев, погибших в войне, а также возложат цветы у памятников героям Украины.

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