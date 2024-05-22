Украинская "птичка" засекла захватчика, когда тот, вероятно, совершенствовал траншею.

Воины 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали, как российский оккупант пытался отбиться от украинского дрона обычной лопатой, что привело к фатальным последствиям.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Незламні Live". Снято, как на одном из направлений украинская "птичка" засекла оккупанта в окопе. Судя по всему, в этот момент он занимался усовершенствованием траншеи. На записи, сделанной с высоты, зафиксировано, как дрон подлетает к россиянину, а он применяет очень необычный для такой ситуации метод борьбы. В частности, изо всех сил размахивает лопатой, чтобы отбиться от беспилотника. Исходя из видео, бой завершился не в пользу захватчика - произошел взрыв.

Украинские военные шутят, что у противника уже появился "новый зенитно-ракетный комплекс "Лопата". "Новый ЗРК "Лопата" у о*ков. Работа пилотов 3 батальона 54 ОМБР", - говорится в сообщении. Также пользователи социальных сетей пишут, что, вероятно, этот оккупант решил сыграть в традиционную для его родины "русскую рулетку".

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Как сообщал УНИАН, бойцы Национальной гвардии Украины взяли в плен российского оккупанта, который пытался штурмовать украинские позиции на мопеде. В частности, во время работы одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БПЛА заметили российского военного, который приближался к позициям ВСУ на мопеде, а потом пытался незаметно подойти ближе и провести разведку.

Однако бойцы 21-й бригады НГУ "приняли" незваного гостя. Оказалось, что ему 43 года, он проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты ВС РФ. С сентября 2023 года участвовал в боевых действиях в Донецкой области. По словам пленного, был призван на должность водителя, однако потом был переведен в штурмовое подразделение.

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