Аня Тейлор-Джой зажигает в "Фуриосе": обзор приквела "Безумного Макса"

УНИАН делится впечатлениями о новом фильме из культовой кинофраншизы "Безумный Макс".

23 мая 2024 года в широкий украинский прокат выходит зрелищный постапокалиптический экшн "Фуриоса: Безумный Макс. Сага" (Furiosa: A Mad Max Saga) от культового австралийского режиссера Джорджа Миллера – с Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом в главных ролях. Какой получилась новинка, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В 1979 году малоизвестный австралийский режиссер Джордж Миллер представил постапокалиптический боевик "Бешеный Макс" с таким же малоизвестным австралийским актером Мелом Гибсоном в роли Макса Рокотански – антигероя, который путешествует по пустынным дорогам мира недалекого будущего после падения нашей цивилизации, бросая вызов бандам безжалостных байкеров.

И хотя из-за нехватки средств и технических возможностей режиссеру не удалось снять 20% запланированных автомобильных погонь, фильм стал настоящим культурным феноменом – он получил одобрение критиков и зрителей, а также статус самого прибыльного фильма всех времен по самому высокому соотношению кассовых сборов и бюджета вплоть до выхода хоррора "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" в 1999 году.

Конечно, после такого успеха встал вопрос продолжения – и уже в 1981 году вышел фильм "Безумный Макс 2", который был прямым продолжением истории. Причем на его разработку Миллер получил существенное финансовое улучшение – 2 миллиона долларов против 350 долларов США бюджета первого фильма. И на выходе продолжению удалось не попасть в ловушку сиквела – он отметился кассовым успехом, а также получил восторженные отзывы от критиков и зрителей.

В 1985 году на экраны вышел фильм "Безумный Макс 3: Под куполом грома", в котором одинокий мастер дорожных погонь Макс Рокотански помог создать предпосылки для восстановления цивилизации и фактически завершил свой путь. Заключительная часть трилогии считается наименее успешной финансово и хотя и получила положительные отзывы, они все же были ниже, чем у предыдущих двух частей.

Далее Миллер отложил историю о Безумном Максе на долгих 30 лет. За это время режиссер успел поработать над множеством совершенно разных проектов – от хоррор-комедии "Иствикские ведьмы" до серии семейных комедийных фильмов "Поросенок Бейб". Более того, в 2007 году он получил свой первый "Оскар" за... анимационный фильм "Веселые ножки" о танцующем пингвинчике.

И вот в 2015 году Миллер решил вернуть свою культовую франшизу на экраны фильмом "Безумный Макс: Дорога ярости". События фильма происходили где-то между первой и второй оригинальными лентами, а роль Макса теперь играл Том Харди. Впрочем, многие критики считают, что центральным персонажем здесь стал не он, а совершенно новая героиня – однорукая женщина-воительница Фуриоса, роль которой блестяще воплотила Шарлиз Терон. Что касается визуальной составляющей, то с нынешними спецэффектами и бюджетом 150 миллионов долларов Миллер, похоже, смог наконец-то воплотить на экране все, о чем он мечтал – и как критики, так и широкая аудитория оценили его работу: лента получила высокие оценки и вдвое окупилась в прокате.

Поэтому совсем неудивительно, что фильм получил продолжение, а точнее приквел – посвященный его главной звезде Фуриосе, на разработку которого потратили около 170 миллионов долларов.

О чем новый фильм

В фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" зрители узнали не так много о происхождении Фуриосы, и вот новый фильм как раз должен исправить ситуацию, рассказав о происхождении героини и обстоятельствах, которые привели к решениям, которые она приняла в фильме 2015 года.

В частности, из нового фильма зрители узнают, что Фуриоса происходит из матриархального Зеленого Места Многих Матерей – возможно, единственного места на австралийском континенте, где в мире, согласии и достатке живут здоровые и счастливые люди.

Об этом месте ходят легенды, и периодически банды байкеров пытаются отыскать и присвоить его. Во время одного из таких набегов маленькую Фуриосу похищают и везут к Дементусу – лидеру большой Байкерской Орды, который оставляет девочку себе.

Пробираясь вместе по Пустоши, они наталкиваются на Цитадель Несмертельного Джо. Пока два тирана воюют за господство, Фуриозу ждет много испытаний в попытке найти путь домой. В новом фильме зрители узнают, как маленькая девочка превратилась в бесстрашную воительницу и попала на службу к Несмертному Джо, а также узнают о болезненных потерях в ее жизни и даже ее любовном интересе.

Актеры и персонажи

Когда только стало известно, что Джордж Миллер решил снять сольный фильм о Фуриосе, сначала ходили слухи, что к ее роли вернется Шарлиз Терон с использованием техники омоложения, но в итоге режиссер решил отказаться от этой идеи.

Вместо этого на ее роль выбрали Аню Тейлор-Джой, которая на ряду с Зендеей, пожалуй, является одной из самых ярких и наиболее востребованных голливудских актрис современности. В 2015 году она мощно зарекомендовала себя главной ролью в фильме ужасов Роберта Эггерса "Ведьма", закрепив успех участием в психологическом триллере "Сплит" М. Найт Шьямалана.

Несмотря на немало других заметных ролей в течение следующих нескольких лет – от сериала "Острые козырьки" до фильмов "Эмма" и "Новые мутанты", по-настоящему популярной Аня стала после выхода сериала "Ход королевы" от Netflix в 2020 году. И понеслось – в течение следующих нескольких лет актриса стала одной из топ-звезд и получила главные роли в целой куче громких проектов, среди которых – "Дюна" и "Фуриоса". Ее слава разрослась настолько, что некоторые киноманы даже начали выражать недовольство тем, что ее тянут во все громкие проекты.

Но вернемся к "Фуриозе". Перед Тейлор-Джой стояла действительно сложная задача – стать достойной преемницей Шарлиз Терон в этой роли. Справилась ли она с ней? Скорее да – насколько это было возможно, впрочем превзойти свою коллегу она вряд ли смогла. Персонаж Тейлор-Джой, возможно, показался немного более мягким, чем у Терон, но тут можно списать на эволюцию персонажа путем потерь и опыта. Вероятно, у Терон все же больше харизмы, но это скорее дело вкуса. В целом Аня все же проделала отличную работу, придав персонажу немного больше человечности.

Что касается других персонажей – единственным действительно громким именем в касте, кроме героини, стал Крис Хемсворт, сыгравший главного врага юной Фуриосы – лидера Байкерской орды, которому она стремится отомстить за убийство матери и не только за это. Впрочем, тут у нас возникла шутка: Крис Хемсворт – говорит, что устал от роли Тора, тоже Хемсворт – играет Дементуса, подозрительно похожего на Тора, только оказавшегося на дне. Те же белые длинные волосы, тот же накачанный обнаженный торс, и даже тот же красный плащ. И, тем не менее, актеру удалось создать крутого и в определенной степени харизматичного антагониста.

Отдельно хочется выделить персонаж Преторианца Джека, образ которого воплотил английский актер Том Берк ("Манк", "Чудо", сериалы "Страйк", "Корона"). На фоне всех мерзких негодяев это, вероятно, один из самых положительных и достойных персонажей в фильме, насколько это вообще возможно в мире "Безумного Макса". Именно он научил Фуриозу искусству дорожного воина-перевозчика, а также проявил к ней человечность в тот момент, когда она уже потеряла надежду, и связь с ним определенно повлияла на ее личность в будущем.

Есть ли сцена после титров

Накануне выхода фильма в прокат в соцсетях начались спекуляции, будет ли у "Фуриосы" сцена после титров. Должны разочаровать зрителей – сцены, которая бы намекала на будущее продолжение франшизы, там нет, а есть только нарезка кадров из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости".

Будет ли у фильма продолжение? Пока неизвестно, ведь фактически завершение ленты подводит зрителей к фильму 2015 года. Впрочем, если продолжение таки будет, Джордж Миллер наверняка сможет придумать что-то достойное – или об уже известных персонажах, или о новых.

Реакция на фильм

Премьера фильма состоялась на 77-м Каннском кинофестивале 15 мая 2024 года, а 17 мая он вышел в прокат в Австралии. В остальном мире, в том числе в Украине, его начнут показывать в кинотеатрах с 23-24 мая.

По итогам первых просмотров "Фуриоса" получила скорее положительные отзывы. Критики хвалят фильм за сценарий, эмоциональную составляющую и актерскую игру Тейлор-Джой и Хемсворта. Некоторые даже назвали картину "лучшим приквелом в истории".

Конечно, нашлись и те, кто раскритиковал новинку – некоторые жаловались, что фильм стал лишним, точкой, на которой стоило бы остановиться, а также на чрезмерное, ненужное насилие.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 87% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 80 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

Джордж Миллер в очередной раз снял зрелищное и жестокое кино, выдержав каноны культовой постапокалиптической франшизы "Безумный Макс". Фильм очень яркий, с кучей гонок, взрывов и вообще "вкусных" кадров. И еще там невероятное внимание к деталям – от костюмов до транспорта, просто глаз радует.

В то же время лента оказалась более мягкой и человечной, даже несмотря на наличие некоторых весьма жестоких сцен. В целом же фанаты серии и подобного жанра должны остаться довольны.

В отсутствие самого Безумного Макса, в фильме, тем не менее, немало других ярких персонажей, также способных увлечь зрителя. Актеры прекрасно справились с работой, их персонажей хорошо прописали, костюмы и грим тоже на уровне.

В то же время фильм длится почти 2,5 часа, и по ходу имеется несколько неравномерностей. Там есть несколько моментов, которые кажутся несколько затянутыми, и наоборот – кое-чему хотелось бы уделить больше внимания. Но в целом лента пролетает довольно быстро и держит внимание зрителя до последнего кадра.

Общая оценка – 8,5 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов мая 2024 года.

Марина Григоренко