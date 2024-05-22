Народный праздник 23 мая известен под названиями Михаил-огуречник, Михаил-конопляник, Симонов день, Симон посев, Симон Зилот.

Православная церковь Украины 23 мая по новому стилю чтит память епископа Михаила Синодского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминали Симона Кананита, сына Иосифа Обручника.

В народный праздник 23 мая наши предки занимались посевом огурцов, льна, кукурузы и конопли. Для богатого урожая в грядки крошили крошки освященной пасхи и скорлупу пасхальных яиц. По народным обычаям, семена обязательно сеяли молча и ранним утром, чтобы никто из соседей не увидел, иначе посевы могут сглазить.

Женщины в этот народный праздник собирали целебные травы в полях и лесах, а также лечебные и ароматные цветы - мать-и-мачеху, ромашку, медуницу, васильки, жасмин. Собранные растения засушивали под солнцем и в дальнейшем использовали в народном лечении.

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Также в праздник 23 мая отправляли коров пастись на молодые и ароматные травы. Потом у них собирали молоко, которое по качеству и аромату превосходило обычное. С конца мая в городах открывались молочные ярмарки.

Сегодняшний день считается удачным для исцеления и медицинских процедур. Считается, что в эту дату возможно вылечить любую болезнь. У беременных удачно пройдут роды.

23 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру интеллектуально развитые, дальновидные, логически мыслящие. Достигать успеха в делах им часто мешает врожденная нетерпеливость и вспыльчивость. Они всесторонне развиты и могут поддержать разговор на любую тему.

Что нельзя делать 23 мая

Не стоит никому рассказывать о своих планах и задумках, иначе не сбудется.

Нельзя оставлять в доме хаос, неубранную одежду и немытую посуду.

Не рекомендуется в этот день делать дорогие покупки и крупные финансовые вложения. Также день неудачен для ремонта и строительных работ.

Не пересаживайте растения - они не приживутся на новом месте.

Приметы погоды 23 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Рябина обильно цветет - к большому урожаю льна и овса в этом году.

Если вечером появилось очень много комаров и мошек, то в ближайшие дни погода будет влажной.

Пошел дождь - летом огурцы уродятся.

Если березовые сережки лопаются, то пора сажать картошку.

Утренний туман предвещает улучшение погоды.

Целый день не поют птицы - скоро наступит непогода.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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