Тренер также посоветовала, как максимизировать результат от ходьбы.

Ходьба - чрезвычайно полезное упражнение с низкой нагрузкой, которое может снизить риск инсульта, улучшить психическое здоровье и помочь достичь целей по снижению веса, пишет eatthis.com.

Персональный тренер Доменик Анджелино подсказала, как определить, сколько шагов в день нужно делать, чтобы избавиться от жира на животе. Отмечается, что, как и в случае со многими целями в фитнесе, не существует универсального подхода, и ответ уникален для каждого человека.

"Количество калорий, которые вы сжигаете при каждом шаге, будет зависеть от веса вашего тела, экономичности движений и некоторых других личных факторов", - объяснила тренер. Видео дня

Указывается: чтобы найти идеальное количество шагов для похудения на животе, необходимо определить количество калорий, которые вы сжигаете от других занятий, и сколько калорий вы потребляете ежедневно. Используя эти ключевые суммы, вы определите разницу между сжигаемыми и потребляемыми калориями.

"Как только это будет определено, вы сможете выяснить, сколько шагов вам нужно добавить в свой день, чтобы удовлетворить желаемый дефицит калорий, - отметила Анджелино. - Если вы хотите терять 200 грамм жира в неделю, придерживайтесь дефицита в 250 калорий. Если вы хотите потерять 450 грамм в неделю, придерживайтесь дефицита в 500 калорий".

По ее словам, чем больше, тем лучше, вам следует стремиться включать как можно больше прогулок в свой распорядок дня.

Тренер также посоветовала, как максимизировать результат от ходьбы, чтобы сбросить больше жира на животе:

ходите быстрее;

добавьте уклоны или холмы на маршруте;

попробуйте интервальные тренировки;

больше гуляйте;

используйте утяжеленный жилет или рюкзак.

Напомним, ранее УНИАН писал, что лучше использовать для похудения - беговую дорожку или велотренажер.

Вас также могут заинтересовать новости: