Военно-учетные документы не будут проверять у водителей-международников.

У водителей, осуществляющих международные перевозки товаров и пассажиров, при пересечении границы не будут проверять военно-учетные документы. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире КИЕВ24.

"На данный момент мы не проверяем наличие военно-учетного документа у других категорий лиц, которые правилами пересечения границы прописаны отдельными пунктами, в отношении которых четко указаны условия пересечения границы. Это касается лиц с инвалидностью. Это касается лиц, сопровождающих людей с инвалидностью и детей с инвалидностью. Это касается лиц, которые перевозят гуманитарную помощь. Это касается водителей, осуществляющих международные перевозки товаров и пассажиров, а также работников железной дороги, авиационной отрасли и морской отрасли", – сказал Демченко.

По его словам, пока изменений в правила пересечения границы гражданами Украины, утвержденные постановлением правительства №57 еще не внесены. Однако, как добавил Демченко, стоит ожидать, что такие изменения через некоторое время произойдут.

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"И когда будут, скажем так, изменены, возможно, условия для большей категории лиц, то мы, конечно, об этом сообщим", – заверил представитель ГПСУ.

Новые правила мобилизации

Как сообщал УНИАН, с 18 мая пограничники начали проверять наличие военного-учетного документа с соответствующей отметкой у определенных категорий граждан. Речь идет о мужчинах, гражданах Украины от 18 до 60 лет. Эта категория граждан должна иметь при себе вместе с паспортом и военно-учетный документ, и предъявить его по требованию, в том числе, сотрудников Госпогранслужбы.

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