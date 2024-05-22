Среди них есть как бюджетные девайсы, так и премиальные смарт-часы.

Портал Game Rant составил очередной рейтинг лучших гаджетов. Ранее были названы лучшие видеокарты для игр в 1080р и складные смартфоны, теперь эксперты подобрали наиболее удачные смарт-часы, которые можно купить в 2024 году.

За последние годы на рынке вышло много самых разных моделей: одни ориентированы на фитнес, другие концентрируются на функциональности. А некоторые просто стараются выглядеть как можно более впечатляюще, при этом выполнять свою самую основную функцию: отслеживание время.

Apple Watch Series 9 – лучшие смарт-часы в целом. Это сбалансированная модель со всеми необходимыми характеристиками, стильным дизайном и большой автономностью. Единственный их "минус" – цена.

– лучшие смарт-часы в целом. Это сбалансированная модель со всеми необходимыми характеристиками, стильным дизайном и большой автономностью. Единственный их "минус" – цена. Fitbit Charge 6 – лучшие бюджетные умные часы. Они не ударят по карману и порадуют хорошей функциональностью. Кроме того, они совместим как с Android, так и с iOS, что повышает их универсальность.

– лучшие бюджетные умные часы. Они не ударят по карману и порадуют хорошей функциональностью. Кроме того, они совместим как с Android, так и с iOS, что повышает их универсальность. Samsung Galaxy Watch 6 – лучшие умные часы на базе Android. В них отлично совмещаются минималистичный дизайн, крутой функционал и богатая поддержка сторонних приложений, а стоят они при этом совсем недорого.

– лучшие умные часы на базе Android. В них отлично совмещаются минималистичный дизайн, крутой функционал и богатая поддержка сторонних приложений, а стоят они при этом совсем недорого. Garmin Venu 3 – лучшие фитнес-часы. Они в первую очередь подойдут тем, кто всерьез увлекается спортом. Множество спортивных режимов сочетаются с долгим временем работы и продвинутой опцией контроля за качеством сна.

– лучшие фитнес-часы. Они в первую очередь подойдут тем, кто всерьез увлекается спортом. Множество спортивных режимов сочетаются с долгим временем работы и продвинутой опцией контроля за качеством сна. Withings ScanWatch 2 – лучшие гибридные умные часы. Для тех пользователей, которым нужны "фишки" умных часов с эстетикой классических аналоговых часов.

– лучшие гибридные умные часы. Для тех пользователей, которым нужны "фишки" умных часов с эстетикой классических аналоговых часов. OnePlus Watch 2 – смарт часы с долгой батареей. Девайс может работать до 100 часов при активном использовании, а в режиме энергосбережения срок службы батареи можно продлить до 12 дней.

Видео дня

До конца года Samsung и Apple мощно обновят свои актуальные смарт-часы. Источники Bloomberg говорили, что юбилейные Apple Watch будут важным релизом для компании и владельцы актуальных часов "наверняка захотят обновиться". Тогда как Galaxy Watch 7 станут первым продуктом Samsung, оснащенным 3-нм чипом.

В свою очередь Huawei ранее в этом месяце выпустила бюджетный клон Apple Watch для Android-смартфонов. Умный гаджет даже имеет аналог колесика Digital Crown.

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